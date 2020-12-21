Карантин для прибывших из Великобритании и ЮАР

В связи с обнаружением в Великобритании и ЮАР нового штамма SARS-CoV-2, который, вероятно, более заразен, чем известные на сегодня, Федеральный совет принял срочные решения. Лица, прибывшие в Швейцарию из вышеупомянутых стран в период с 14 декабря, должны соблюдать десятидневный карантин, а, начиная с 21 декабря, вводится общий запрет на въезд иностранцев в Конфедерацию из Великобритании и ЮАР.

Напомним, что 20 декабря Швейцария прекратила воздушное сообщение с этими странами. В настоящее время рассматривается возможность сделать исключение для резидентов Великобритании и ЮАР, которые находятся в Швейцарии, и для швейцарцев, пребывающих в одной из этих стран. В случае возвращения швейцарцев на родину власти Конфедерации намерены принять все необходимые меры для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. В Швейцарии пока не зафиксировано ни одного случая заражения мутировавшим SARS-CoV-2.