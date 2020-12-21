Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 22 декабря 2020 года   

Карантин для прибывших из Великобритании и ЮАР

21.12.2020 - 13:23

© Elena Mozhvilo/unsplash.com

В связи с обнаружением в Великобритании и ЮАР нового штамма SARS-CoV-2, который, вероятно, более заразен, чем известные на сегодня, Федеральный совет принял срочные решения. Лица, прибывшие в Швейцарию из вышеупомянутых стран в период с 14 декабря, должны соблюдать десятидневный карантин, а, начиная с 21 декабря, вводится общий запрет на въезд иностранцев в Конфедерацию из Великобритании и ЮАР.

Напомним, что 20 декабря Швейцария прекратила воздушное сообщение с этими странами. В настоящее время рассматривается возможность сделать исключение для резидентов Великобритании и ЮАР, которые находятся в Швейцарии, и для швейцарцев, пребывающих в одной из этих стран. В случае возвращения швейцарцев на родину власти Конфедерации намерены принять все необходимые меры для предотвращения распространения нового штамма коронавируса. В Швейцарии пока не зафиксировано ни одного случая заражения мутировавшим SARS-CoV-2.

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 84.15

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые ограничения с 22 декабря

 Федеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.

Всего просмотров: 4,100

Covid-19: карантин неизбежен?

 На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.

Всего просмотров: 2,455

Конец банковской тайны откладывается

 Совет кантонов отклонил инициативу, согласно которой банки Швейцарии получили бы возможность передавать сведения о своих клиентах кантональным налоговым органам. Но история на этом не заканчивается...

Всего просмотров: 1,690
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как на берега Женевского озера пришло слово Христово

 Когда и как население региона Во и окружающих его земель приняло христианство, как новая вера повлияла на культуру и традиции края – об этом и многом другом предлагаем порассуждать в преддверии Рождества.

Всего просмотров: 4,385

Covid-19: новые ограничения с 22 декабря

 Федеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.

Всего просмотров: 4,100

Швейцарский шоколад и обезлесение

 Всемирный фонд дикой природы (WWF) подчеркивает в своем докладе, что 54% сырья, необходимого для производства шоколада, Конфедерация импортирует из стран, в которых зафиксирована высокая скорость обезлесения.

Всего просмотров: 174
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top