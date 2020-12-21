Главное на сегодня.
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Политика
Швейцарский шоколад и обезлесениеЛейла Бабаева, Глан
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) подчеркивает в своем докладе, что 54% сырья, необходимого для производства шоколада, Конфедерация импортирует из стран, в которых зафиксирована высокая скорость обезлесения.
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Жизнь в Швейцарии
В королевских покояхНадежда Сикорская, Женева
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Нашим читателям знакома шутка советских женщин: «Я сама себе королева – хочу стираю, хочу полы мою». Но нет на свете женщины, которой не хотелось бы хоть на один день почувствовать себя королевой по-настоящему и пожить в настоящем замке. Благодаря уникальному объекту, вверенному заботам женевского агентства по недвижимости Pilet & Renaud, мечта может реализоваться, причем не на один день, а на многие годы. Чем не новогодний подарок?
Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.
Covid-19: карантин неизбежен?На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.
Конец банковской тайны откладываетсяСовет кантонов отклонил инициативу, согласно которой банки Швейцарии получили бы возможность передавать сведения о своих клиентах кантональным налоговым органам. Но история на этом не заканчивается...
Как на берега Женевского озера пришло слово ХристовоКогда и как население региона Во и окружающих его земель приняло христианство, как новая вера повлияла на культуру и традиции края – об этом и многом другом предлагаем порассуждать в преддверии Рождества.
Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.
Швейцарский шоколад и обезлесениеВсемирный фонд дикой природы (WWF) подчеркивает в своем докладе, что 54% сырья, необходимого для производства шоколада, Конфедерация импортирует из стран, в которых зафиксирована высокая скорость обезлесения.