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вторник, 22 декабря 2020 года   

21.12.2020 - 13:23Карантин для прибывших из Великобритании и ЮАР

Главное на сегодня.
Политика

Швейцарский шоколад и обезлесение

Лейла Бабаева, Глан

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подчеркивает в своем докладе, что 54% сырья, необходимого для производства шоколада, Конфедерация импортирует из стран, в которых зафиксирована высокая скорость обезлесения.

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Жизнь в Швейцарии

В королевских покоях

Надежда Сикорская, Женева

Нашим читателям знакома шутка советских женщин: «Я сама себе королева – хочу стираю, хочу полы мою». Но нет на свете женщины, которой не хотелось бы хоть на один день почувствовать себя королевой по-настоящему и пожить в настоящем замке. Благодаря уникальному объекту, вверенному заботам женевского агентства по недвижимости Pilet & Renaud, мечта может реализоваться, причем не на один день, а на многие годы. Чем не новогодний подарок?

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 Федеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.

Всего просмотров: 4,100

Швейцарский шоколад и обезлесение

 Всемирный фонд дикой природы (WWF) подчеркивает в своем докладе, что 54% сырья, необходимого для производства шоколада, Конфедерация импортирует из стран, в которых зафиксирована высокая скорость обезлесения.

Всего просмотров: 174
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