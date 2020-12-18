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пятница, 18 декабря 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Конец банковской тайны откладывается

Лейла Бабаева, Берн

Совет кантонов отклонил инициативу, согласно которой банки Швейцарии получили бы возможность передавать сведения о своих клиентах кантональным налоговым органам. Но история на этом не заканчивается...

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Экономика

Швейцария – валютный манипулятор?

Заррина Салимова, Берн

Такое обвинение выдвинул в адрес Конфедерации Вашингтон.

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Культура

Легенда о швейцарском рае. 18. Волшебники швейцарской пейзажной гравюры

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

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