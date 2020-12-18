Главное на сегодня.
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Политика
Конец банковской тайны откладываетсяЛейла Бабаева, Берн
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Совет кантонов отклонил инициативу, согласно которой банки Швейцарии получили бы возможность передавать сведения о своих клиентах кантональным налоговым органам. Но история на этом не заканчивается...
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Экономика
Швейцария – валютный манипулятор?Заррина Салимова, Берн
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Такое обвинение выдвинул в адрес Конфедерации Вашингтон.
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Культура
Легенда о швейцарском рае. 18. Волшебники швейцарской пейзажной гравюрыНаталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.
Covid-19: карантин неизбежен?На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.
Covid-19: меры будут ужесточены?Федеральный советник Ален Берсе провел в понедельник встречу с кантональными директорами здравоохранения, главной темой которой стал вопрос об очередном усилении ограничений на национальном уровне.
Любимые рождественские подарки швейцарцев в 2020 годуСогласно опросу аудиторской компании EY, несмотря на пандемию, швейцарские потребители в этом году на редкость щедры. Средний бюджет на рождественские покупки составляет 327 франков – это самый высокий показатель за последние десять лет.
Новости швейцарских железных дорогОбновленное расписание движения поездов железнодорожной компании SBB/CFF на 2021 год действует с 13 декабря. Рассказываем в подробностях.
Швейцария – валютный манипулятор?Такое обвинение выдвинул в адрес Конфедерации Вашингтон.