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четверг, 17 декабря 2020 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Ирина Гусева-Кану: «Лучшая защита – чувство юмора»

Лейла Бабаева, Лозанна

Эмоциональное выгорание на работе – известная проблема, но до сих пор не было понятно, идет ли речь о синдроме или о болезни. Наша сегодняшняя собеседница была координатором группы экспертов, предложивших научное определение этого явления. Эксклюзивное интервью.

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Политика

Нелегалам – документы, но не вид на жительство

Лейла Бабаева, Цюрих

Власти города Цюрих хотят выдать нелегальным мигрантам удостоверения личности, которые можно будет предъявлять в государственных учреждениях, больницах, библиотеках, а также сотрудникам полиции. В городе на Лиммате в таких документах нуждаются приблизительно 10 тыс. человек.

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Швейцарский стиль

Любимые рождественские подарки швейцарцев в 2020 году

Заррина Салимова, Берн

Согласно опросу аудиторской компании EY, несмотря на пандемию, швейцарские потребители в этом году на редкость щедры. Средний бюджет на рождественские покупки составляет 327 франков – это самый высокий показатель за последние десять лет.

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