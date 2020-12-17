Главное на сегодня.
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Наши люди
Ирина Гусева-Кану: «Лучшая защита – чувство юмора»Лейла Бабаева, Лозанна
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Эмоциональное выгорание на работе – известная проблема, но до сих пор не было понятно, идет ли речь о синдроме или о болезни. Наша сегодняшняя собеседница была координатором группы экспертов, предложивших научное определение этого явления. Эксклюзивное интервью.
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Политика
Нелегалам – документы, но не вид на жительствоЛейла Бабаева, Цюрих
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Власти города Цюрих хотят выдать нелегальным мигрантам удостоверения личности, которые можно будет предъявлять в государственных учреждениях, больницах, библиотеках, а также сотрудникам полиции. В городе на Лиммате в таких документах нуждаются приблизительно 10 тыс. человек.
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Швейцарский стиль
Любимые рождественские подарки швейцарцев в 2020 годуЗаррина Салимова, Берн
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Согласно опросу аудиторской компании EY, несмотря на пандемию, швейцарские потребители в этом году на редкость щедры. Средний бюджет на рождественские покупки составляет 327 франков – это самый высокий показатель за последние десять лет.
Roche + Moderna = гарантия успеха?Швейцарский и американский гиганты объединили усилия в тестировании вакцины против коронавируса. Финансовый аспект этой договоренности не разглашается.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.
Covid-19 и особенности швейцарского федерализмаФедеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.
Ирина Гусева-Кану: «Лучшая защита – чувство юмора»Эмоциональное выгорание на работе – известная проблема, но до сих пор не было понятно, идет ли речь о синдроме или о болезни. Наша сегодняшняя собеседница была координатором группы экспертов, предложивших научное определение этого явления. Эксклюзивное интервью.
Covid-19: карантин неизбежен?На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.
Новости швейцарских железных дорогОбновленное расписание движения поездов железнодорожной компании SBB/CFF на 2021 год действует с 13 декабря. Рассказываем в подробностях.