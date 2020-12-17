Наши люди Ирина Гусева-Кану: «Лучшая защита – чувство юмора» Лейла Бабаева, Лозанна Эмоциональное выгорание на работе – известная проблема, но до сих пор не было понятно, идет ли речь о синдроме или о болезни. Наша сегодняшняя собеседница была координатором группы экспертов, предложивших научное определение этого явления. Эксклюзивное интервью. подробнее