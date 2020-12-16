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Roche + Moderna = гарантия успеха?Швейцарский и американский гиганты объединили усилия в тестировании вакцины против коронавируса. Финансовый аспект этой договоренности не разглашается.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.
В Швейцарии выбран новый президентВ 2021 году Ги Пармелен сменит на этом посту Симонетту Соммаругу. Он был избран в среду Федеральной ассамблеей 188 голосами из 202 действительных бюллетеней.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.
Новости швейцарских железных дорогОбновленное расписание движения поездов железнодорожной компании SBB/CFF на 2021 год действует с 13 декабря. Рассказываем в подробностях.
Covid-19: карантин неизбежен?На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.