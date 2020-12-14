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вторник, 15 декабря 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: меры будут ужесточены?

Заррина Салимова, Берн

Федеральный советник Ален Берсе провел в понедельник встречу с кантональными директорами здравоохранения, главной темой которой стал вопрос об очередном усилении ограничений на национальном уровне.

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Экономика

Новости швейцарских железных дорог

Лейла Бабаева, Берн-Цюрих-Лугано

Обновленное расписание движения поездов железнодорожной компании SBB/CFF на 2021 год действует с 13 декабря. Рассказываем в подробностях.

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Культура

Роден/Арп

Надежда Сикорская, Базель - Bâle

Так просто, без выкрутасов, называется первая музейная выставка, в рамках которой вступают в диалог Огюст Роден и Жан (Ханс) Арп. До 16 мая в Фонде Бейлера в Базеле.

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