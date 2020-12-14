Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: меры будут ужесточены?Заррина Салимова, Берн
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Федеральный советник Ален Берсе провел в понедельник встречу с кантональными директорами здравоохранения, главной темой которой стал вопрос об очередном усилении ограничений на национальном уровне.
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Экономика
Новости швейцарских железных дорогЛейла Бабаева, Берн-Цюрих-Лугано
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Обновленное расписание движения поездов железнодорожной компании SBB/CFF на 2021 год действует с 13 декабря. Рассказываем в подробностях.
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Культура
Роден/АрпНадежда Сикорская, Базель - Bâle
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Так просто, без выкрутасов, называется первая музейная выставка, в рамках которой вступают в диалог Огюст Роден и Жан (Ханс) Арп. До 16 мая в Фонде Бейлера в Базеле.
Roche + Moderna = гарантия успеха?Швейцарский и американский гиганты объединили усилия в тестировании вакцины против коронавируса. Финансовый аспект этой договоренности не разглашается.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.
В Швейцарии выбран новый президентВ 2021 году Ги Пармелен сменит на этом посту Симонетту Соммаругу. Он был избран в среду Федеральной ассамблеей 188 голосами из 202 действительных бюллетеней.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.
Новый глава UBS под прицелом прокуратурыНаша Газета писала о смене генерального директора банка UBS: после Серджио Эрмотти эта должность досталась Ральфу Хамерсу, который много лет проработал в нидерландском банке ING. Не успел он проявить себя на новом месте, как им заинтересовалась прокуратура.
Covid-19 и особенности швейцарского федерализмаФедеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.