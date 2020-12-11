Главное на сегодня.
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Политика
Covid-19 и особенности швейцарского федерализмаЛейла Бабаева, Берн-Лозанна-Невшатель
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Федеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.
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Здоровье
Roche + Moderna = гарантия успеха?Надежда Сикорская, Базель
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Швейцарский и американский гиганты объединили усилия в тестировании вакцины против коронавируса. Финансовый аспект этой договоренности не разглашается.
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Жизнь в Швейцарии
Легенда о швейцарском рае. 17. «Хрустальные волшебные замки» ШвейцарииНаталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Covid-19: Берн ужесточает некоторые правилаФедеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.
Covid-19 в Швейцарии: кто за это ответит?В обществе растет напряжение – в частности, в связи с тем, что пустословие по-прежнему царит в ситуации, когда необходимы конкретные ответы.
Covid-19: более 5000 летальных исходов в ШвейцарииОчередной печальный рубеж пандемии, контракт на покупку вакцины, переезд Всемирного экономического форума из Давоса в Сингапур, увеличение стоимости чашки кофе на 10% – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.
Новый глава UBS под прицелом прокуратурыНаша Газета писала о смене генерального директора банка UBS: после Серджио Эрмотти эта должность досталась Ральфу Хамерсу, который много лет проработал в нидерландском банке ING. Не успел он проявить себя на новом месте, как им заинтересовалась прокуратура.
Онкорадиология: новейшие достижения в лечении ракаЖеневская клиника Женолье предлагает пациентам индивидуальное лечение и уход на все этапах развития болезни.
Covid-19 и особенности швейцарского федерализмаФедеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.