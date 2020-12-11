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пятница, 11 декабря 2020 года   

08.12.2020 - 19:23Федеральный совет планирует ужесточить меры

Главное на сегодня.
Политика

Covid-19 и особенности швейцарского федерализма

Лейла Бабаева, Берн-Лозанна-Невшатель

Федеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.

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Здоровье

Roche + Moderna = гарантия успеха?

Надежда Сикорская, Базель

Швейцарский и американский гиганты объединили усилия в тестировании вакцины против коронавируса. Финансовый аспект этой договоренности не разглашается.

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Жизнь в Швейцарии

Легенда о швейцарском рае. 17. «Хрустальные волшебные замки» Швейцарии

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

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