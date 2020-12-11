Наша Газета писала о смене генерального директора банка UBS: после Серджио Эрмотти эта должность досталась Ральфу Хамерсу, который много лет проработал в нидерландском банке ING. Не успел он проявить себя на новом месте, как им заинтересовалась прокуратура.