Covid-19: Берн ужесточает некоторые правилаФедеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.
Covid-19 в Швейцарии: кто за это ответит?В обществе растет напряжение – в частности, в связи с тем, что пустословие по-прежнему царит в ситуации, когда необходимы конкретные ответы.
Домашний тест на Covid-19?Швейцарская компания предлагает тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно самостоятельно сделать дома. Согласно нескольким университетским исследованиям, надежность этого метода сопоставима со стандартными анализами.
Онкорадиология: новейшие достижения в лечении ракаЖеневская клиника Женолье предлагает пациентам индивидуальное лечение и уход на все этапах развития болезни.
Новый глава UBS под прицелом прокуратурыНаша Газета писала о смене генерального директора банка UBS: после Серджио Эрмотти эта должность досталась Ральфу Хамерсу, который много лет проработал в нидерландском банке ING. Не успел он проявить себя на новом месте, как им заинтересовалась прокуратура.
В Швейцарии выбран новый президентВ 2021 году Ги Пармелен сменит на этом посту Симонетту Соммаругу. Он был избран в среду Федеральной ассамблеей 188 голосами из 202 действительных бюллетеней.