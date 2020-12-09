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четверг, 10 декабря 2020 года   

08.12.2020 - 19:23Федеральный совет планирует ужесточить меры

Главное на сегодня.
Политика

В Швейцарии выбран новый президент

Заррина Салимова, Берн

В 2021 году Ги Пармелен сменит на этом посту Симонетту Соммаругу. Он был избран в среду Федеральной ассамблеей 188 голосами из 202 действительных бюллетеней.

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Культура

Премия Яна Михальского 2020 уедет в Мозамбик

Надежда Сикорская, Монрише

Вчера в Монрише был объявлен очередной, уже одиннадцатый, лауреат престижной швейцарской литературной премии, вручаемой писателям разных стран с 2010 года.

 

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Экономика

Новый глава UBS под прицелом прокуратуры

Лейла Бабаева, Цюрих

Наша Газета писала о смене генерального директора банка UBS: после Серджио Эрмотти эта должность досталась Ральфу Хамерсу, который много лет проработал в нидерландском банке ING. Не успел он проявить себя на новом месте, как им заинтересовалась прокуратура.

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