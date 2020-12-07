Главное на сегодня.
Covid-19: Швейцария готовится к вакцинацииПредставители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».
Домашний тест на Covid-19?Швейцарская компания предлагает тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно самостоятельно сделать дома. Согласно нескольким университетским исследованиям, надежность этого метода сопоставима со стандартными анализами.
Covid-19: Берн ужесточает некоторые правилаФедеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.
Домашний тест на Covid-19?Швейцарская компания предлагает тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно самостоятельно сделать дома. Согласно нескольким университетским исследованиям, надежность этого метода сопоставима со стандартными анализами.
Covid-19: Швейцария готовится к вакцинацииПредставители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».
Covid-19: Берн ужесточает некоторые правилаФедеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.