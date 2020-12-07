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Всего просмотров: 1,788

Covid-19: Швейцария готовится к вакцинации

 Представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».

Всего просмотров: 2,229

Covid-19: Берн ужесточает некоторые правила

 Федеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.

Всего просмотров: 1,602
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