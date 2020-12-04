300 самых богатых швейцарцев – 2020По сложившейся традиции, в последнюю пятницу ноября экономический журнал Bilanz/Bilan опубликовал список тех счастливых граждан, чьи «тумбочки» не берет даже коронавирус – уже в 21 раз. Среди «наших» богачей – два новеньких.
Covid-19: ситуация в Швейцарии постепенно улучшаетсяЭффект от введенных ограничений, возможное сокращение длительности карантина, экспресс-тесты в аэропорту Цюриха, ухудшение психического состояния молодежи – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Конфедерации.
Covid-19: Швейцария готовится к вакцинацииПредставители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».
Слияние PDC и PBDХристианско-демократическая (PDC) и Буржуазно-демократическая (PBD) партии решили объединиться и уже придумали себе название - «Центр». Зачем это нужно?
Covid-19: Швейцария готовится к вакцинацииПредставители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».
Домашний тест на Covid-19?Швейцарская компания предлагает тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно самостоятельно сделать дома. Согласно нескольким университетским исследованиям, надежность этого метода сопоставима со стандартными анализами.