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четверг, 3 декабря 2020 года   

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300 самых богатых швейцарцев – 2020

 По сложившейся традиции, в последнюю пятницу ноября экономический журнал Bilanz/Bilan опубликовал список тех счастливых граждан, чьи «тумбочки» не берет даже коронавирус – уже в 21 раз. Среди «наших» богачей – два новеньких.

Всего просмотров: 2,486
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