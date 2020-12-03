Главное на сегодня.
300 самых богатых швейцарцев – 2020По сложившейся традиции, в последнюю пятницу ноября экономический журнал Bilanz/Bilan опубликовал список тех счастливых граждан, чьи «тумбочки» не берет даже коронавирус – уже в 21 раз. Среди «наших» богачей – два новеньких.
Удастся ли покататься на лыжах во время рождественских каникул?В настоящее время многие горнолыжные курорты Швейцарии работают, а вот во Франции все закрыто из-за пандемии Covid-19. Какие решения в этой сфере предусмотрены в Конфедерации и соседних государствах?
Как пандемия повлияла на швейцарский рынок труда?Согласно исследованию Цюрихского университета и компании Adecco, из-за коронакризиса спрос на рабочую силу снизился по всей Конфедерации, причем наибольший спад по сравнению с предыдущим годом наблюдается в Цюрихе и Восточной Швейцарии.
Слияние PDC и PBDХристианско-демократическая (PDC) и Буржуазно-демократическая (PBD) партии решили объединиться и уже придумали себе название - «Центр». Зачем это нужно?
Все мы – снеговики…В парке Фонда Бейелера в Базеле появилась новинка – созданная швейцарскими художниками Петером Фишли и Давидом Вайссом скульптура Snowman. Она представляет собой снеговика, находящегося в холодильнике со стеклянной дверью, что позволяет ему не таять круглый год.
300 самых богатых швейцарцев – 2020По сложившейся традиции, в последнюю пятницу ноября экономический журнал Bilanz/Bilan опубликовал список тех счастливых граждан, чьи «тумбочки» не берет даже коронавирус – уже в 21 раз. Среди «наших» богачей – два новеньких.