В парке Фонда Бейелера в Базеле появилась новинка – созданная швейцарскими художниками Петером Фишли и Давидом Вайссом скульптура Snowman. Она представляет собой снеговика, находящегося в холодильнике со стеклянной дверью, что позволяет ему не таять круглый год.