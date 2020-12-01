Здоровье Covid-19: праздники во время пандемии Заррина Салимова, Берн Коронавирус перевернул нашу жизнь. Мы проводим больше времени дома. Мы не общаемся с другими людьми так же часто, как раньше. И предстоящий праздничный сезон тоже будет другим. Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) дало несколько советов о том, как справиться с этой ситуацией. подробнее