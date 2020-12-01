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вторник, 1 декабря 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: праздники во время пандемии

Заррина Салимова, Берн

Коронавирус перевернул нашу жизнь. Мы проводим больше времени дома. Мы не общаемся с другими людьми так же часто, как раньше. И предстоящий праздничный сезон тоже будет другим. Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) дало несколько советов о том, как справиться с этой ситуацией.

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Политика

Шпионаж на территории Швейцарии

Лейла Бабаева, Берн

Наша Газета рассказывала о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. По информации телерадиокомпании SRF, в деле было замешано еще одно предприятие.

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Культура

Новости музыкальной жизни

Надежда Сикорская, Женева

Все декабрьские концерты Оркестра Романдской Швейцарии отменены, но тем не менее коллектив представляет несколько амбициозных проектов, которые позволят завершить этот ужасный год празднично. Первая встреча уже завтра!

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Covid-19: праздники во время пандемии

 Коронавирус перевернул нашу жизнь. Мы проводим больше времени дома. Мы не общаемся с другими людьми так же часто, как раньше. И предстоящий праздничный сезон тоже будет другим. Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) дало несколько советов о том, как справиться с этой ситуацией.

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