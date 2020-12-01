Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: праздники во время пандемииЗаррина Салимова, Берн
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Коронавирус перевернул нашу жизнь. Мы проводим больше времени дома. Мы не общаемся с другими людьми так же часто, как раньше. И предстоящий праздничный сезон тоже будет другим. Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) дало несколько советов о том, как справиться с этой ситуацией.
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Политика
Шпионаж на территории ШвейцарииЛейла Бабаева, Берн
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Наша Газета рассказывала о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. По информации телерадиокомпании SRF, в деле было замешано еще одно предприятие.
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Культура
Новости музыкальной жизниНадежда Сикорская, Женева
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Все декабрьские концерты Оркестра Романдской Швейцарии отменены, но тем не менее коллектив представляет несколько амбициозных проектов, которые позволят завершить этот ужасный год празднично. Первая встреча уже завтра!
Бюджет швейцарских домохозяйствКакими доходами располагает среднестатистическая семья в Конфедерации? Каковы основные статьи ежемесячных расходов? И какая сумма в среднем остается в конце месяца? Об этом можно узнать из нового отчета федеральной службы статистики (OFS/BFS).
Covid-19: Романдия возвращается к нормальной жизниПо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), франкоязычные кантоны Швейцарии больше не входят в число наиболее пострадавших от эпидемии европейских регионов. Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, власти романдских кантонов приняли решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер.
300 самых богатых швейцарцев – 2020По сложившейся традиции, в последнюю пятницу ноября экономический журнал Bilanz/Bilan опубликовал список тех счастливых граждан, чьи «тумбочки» не берет даже коронавирус – уже в 21 раз. Среди «наших» богачей – два новеньких.
Covid-19: ситуация в Швейцарии постепенно улучшаетсяЭффект от введенных ограничений, возможное сокращение длительности карантина, экспресс-тесты в аэропорту Цюриха, ухудшение психического состояния молодежи – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Конфедерации.
В Швейцарии доказали сексизм алгоритмовПо результатам недавно проведенного эксперимента, алгоритмы Facebook и Google подвергают пользователей дискриминации при показе вакансий.
Covid-19: праздники во время пандемииКоронавирус перевернул нашу жизнь. Мы проводим больше времени дома. Мы не общаемся с другими людьми так же часто, как раньше. И предстоящий праздничный сезон тоже будет другим. Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) дало несколько советов о том, как справиться с этой ситуацией.