Главное на сегодня.
Бюджет швейцарских домохозяйствКакими доходами располагает среднестатистическая семья в Конфедерации? Каковы основные статьи ежемесячных расходов? И какая сумма в среднем остается в конце месяца? Об этом можно узнать из нового отчета федеральной службы статистики (OFS/BFS).
Covid-19: более 300 000 инфекций в ШвейцарииПо данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.
Covid-19: Романдия возвращается к нормальной жизниПо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), франкоязычные кантоны Швейцарии больше не входят в число наиболее пострадавших от эпидемии европейских регионов. Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, власти романдских кантонов приняли решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
В Швейцарии доказали сексизм алгоритмовПо результатам недавно проведенного эксперимента, алгоритмы Facebook и Google подвергают пользователей дискриминации при показе вакансий.
Covid-19: ситуация в Швейцарии постепенно улучшаетсяЭффект от введенных ограничений, возможное сокращение длительности карантина, экспресс-тесты в аэропорту Цюриха, ухудшение психического состояния молодежи – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Конфедерации.