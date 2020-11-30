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понедельник, 30 ноября 2020 года   

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 Какими доходами располагает среднестатистическая семья в Конфедерации? Каковы основные статьи ежемесячных расходов? И какая сумма в среднем остается в конце месяца? Об этом можно узнать из нового отчета федеральной службы статистики (OFS/BFS).

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По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.

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Covid-19: Романдия возвращается к нормальной жизни

 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), франкоязычные кантоны Швейцарии больше не входят в число наиболее пострадавших от эпидемии европейских регионов. Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, власти романдских кантонов приняли решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер.

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 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

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В Швейцарии доказали сексизм алгоритмов

 По результатам недавно проведенного эксперимента, алгоритмы Facebook и Google подвергают пользователей дискриминации при показе вакансий.

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Covid-19: ситуация в Швейцарии постепенно улучшается

 Эффект от введенных ограничений, возможное сокращение длительности карантина, экспресс-тесты в аэропорту Цюриха, ухудшение психического состояния молодежи – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Конфедерации.

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