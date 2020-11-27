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пятница, 27 ноября 2020 года   

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Covid-19: более 300 000 инфекций в Швейцарии

По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.

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Covid-19 – главная забота швейцарцев

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Бюджет швейцарских домохозяйств

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Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

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Covid-19 – главная забота швейцарцев

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Удастся ли покататься на лыжах во время рождественских каникул?

 В настоящее время многие горнолыжные курорты Швейцарии работают, а вот во Франции все закрыто из-за пандемии Covid-19. Какие решения в этой сфере предусмотрены в Конфедерации и соседних государствах?

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