Жизнь в Швейцарии Пособие по борьбе с сексуальными домогательствами Лейла Бабаева, Берн-Женева Приставания на работе – актуальная проблема, поэтому в Швейцарии подготовлен набор обучающих материалов, помогающих понять, о чем конкретно идет речь и как с этим бороться. Информация представлена на французском, немецком, итальянском и английском языках и предназначена для органов власти и предприятий. подробнее