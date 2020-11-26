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четверг, 26 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: Романдия возвращается к нормальной жизни

Заррина Салимова, Женева

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), франкоязычные кантоны Швейцарии больше не входят в число наиболее пострадавших от эпидемии европейских регионов. Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, власти романдских кантонов приняли решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер.

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Швейцарский стиль

Швейцарские часы продолжают тормозить

Надежда Сикорская, Женева

Организаторы часовой выставки Watches & Wonders Geneva, которая должна была пройти в Женеве с 7 по 13 апреля 2021 года, решили отменить физическое ее проведение.

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Жизнь в Швейцарии

Пособие по борьбе с сексуальными домогательствами

Лейла Бабаева, Берн-Женева

Приставания на работе – актуальная проблема, поэтому в Швейцарии подготовлен набор обучающих материалов, помогающих понять, о чем конкретно идет речь и как с этим бороться. Информация представлена на французском, немецком, итальянском и английском языках и предназначена для органов власти и предприятий.

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