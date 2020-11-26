Главное на сегодня.
|
Здоровье
Covid-19: Романдия возвращается к нормальной жизниЗаррина Салимова, Женева
подробнее
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), франкоязычные кантоны Швейцарии больше не входят в число наиболее пострадавших от эпидемии европейских регионов. Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, власти романдских кантонов приняли решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер.
|
Швейцарский стиль
Швейцарские часы продолжают тормозитьНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Организаторы часовой выставки Watches & Wonders Geneva, которая должна была пройти в Женеве с 7 по 13 апреля 2021 года, решили отменить физическое ее проведение.
|
Жизнь в Швейцарии
Пособие по борьбе с сексуальными домогательствамиЛейла Бабаева, Берн-Женева
подробнее
Приставания на работе – актуальная проблема, поэтому в Швейцарии подготовлен набор обучающих материалов, помогающих понять, о чем конкретно идет речь и как с этим бороться. Информация представлена на французском, немецком, итальянском и английском языках и предназначена для органов власти и предприятий.
Хорошие новости для швейцарских абонентов1 января 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о телекоммуникациях (LTC). Что изменится в жизни абонентов мобильных операторов?
Covid-19: более 300 000 инфекций в ШвейцарииПо данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.
Средиземноморская диета против деменции?Швейцарские и итальянские ученые доказали наличие корреляции между микрофлорой кишечника и появлением в мозге амилоидных бляшек, предшественников болезни Альцгеймера. При этом правильный режим питания мог бы снизить риск развития деменции на 20%.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Covid-19: более 300 000 инфекций в ШвейцарииПо данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.
Covid-19 – главная забота швейцарцевАктуальная статистика, «барометр озабоченности», критика в адрес швейцарских властей, советы относительно проведения зимних праздников, домашние упражнения для заболевших новым коронавирусом, недоказанная эффективность ремдесивира – о развитии эпидемии в Конфедерации читайте в нашей хронике.