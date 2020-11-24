Главное на сегодня.
Надежда Скардино: «Мне сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие»Знаменитая биатлонистка рассказала Нашей Газете о том, как складывается ее жизнь в Швейцарии, о спортивных достижениях и о политическом кризисе, который разразился в Беларуси, ставшей для нее вторым домом.
Covid-19: «вторая волна» мер поддержки экономикиФедеральный совет принял решение внести в парламент поправки к закону «О Covid-19» для их срочного рассмотрения во время зимней сессии. Нововведения должны позволить компаниям более эффективно реагировать на развитие пандемии.
Хорошие новости для швейцарских абонентов1 января 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о телекоммуникациях (LTC). Что изменится в жизни абонентов мобильных операторов?
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Covid-19: более 300 000 инфекций в ШвейцарииПо данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с начала пандемии в Конфедерации были лабораторно подтверждены 300 352 случая заражения новым коронавирусом. Всего скончались 3788 человек, 1014 из них – в течение последних 14 дней.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.