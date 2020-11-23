Образование и наука Искусственный интеллект – творец или инструмент? Лейла Бабаева, Женева Искусственный интеллект (ИИ), о возможностях которого мы раньше узнавали, в основном, из фантастических романов, сегодня выполняет задачи в сфере искусства, дизайна, производства вкусовых добавок и т.д. В связи с этим возникает немало вопросов… подробнее