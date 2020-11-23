Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19 – главная забота швейцарцевНГ, Берн
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Актуальная статистика, «барометр озабоченности», критика в адрес швейцарских властей, советы относительно проведения зимних праздников, домашние упражнения для заболевших новым коронавирусом, недоказанная эффективность ремдесивира – о развитии эпидемии в Конфедерации читайте в нашей хронике.
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Культура
Памяти Педро КранцаНадежда Сикорская, Женева
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Международное музыкальное сообщество скорбит о кончине прекрасного человека и высочайшего профессионала.
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Образование и наука
Искусственный интеллект – творец или инструмент?Лейла Бабаева, Женева
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Искусственный интеллект (ИИ), о возможностях которого мы раньше узнавали, в основном, из фантастических романов, сегодня выполняет задачи в сфере искусства, дизайна, производства вкусовых добавок и т.д. В связи с этим возникает немало вопросов…
Надежда Скардино: «Мне сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие»Знаменитая биатлонистка рассказала Нашей Газете о том, как складывается ее жизнь в Швейцарии, о спортивных достижениях и о политическом кризисе, который разразился в Беларуси, ставшей для нее вторым домом.
Covid-19: «вторая волна» мер поддержки экономикиФедеральный совет принял решение внести в парламент поправки к закону «О Covid-19» для их срочного рассмотрения во время зимней сессии. Нововведения должны позволить компаниям более эффективно реагировать на развитие пандемии.
Хорошие новости для швейцарских абонентов1 января 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о телекоммуникациях (LTC). Что изменится в жизни абонентов мобильных операторов?
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.