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пятница, 20 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

Вторичное использование царских подарков

Надежда Сикорская, Женева

Мы продолжаем рассказ о предстоящем традиционном декабрьском «русском» аукционе Piguet – Hôtel des Ventes Genève. Некоторые лоты наверняка привлекут внимание коллекционеров редких изделий.

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Здоровье

Средиземноморская диета против деменции?

НГ, Женева

Швейцарские и итальянские ученые доказали наличие корреляции между микрофлорой кишечника и появлением в мозге амилоидных бляшек, предшественников болезни Альцгеймера. При этом правильный режим питания мог бы снизить риск развития деменции на 20%.

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Политика

Хорошие новости для швейцарских абонентов

Лейла Бабаева, Берн

1 января 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о телекоммуникациях (LTC). Что изменится в жизни абонентов мобильных операторов?

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