Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Вторичное использование царских подарковНадежда Сикорская, Женева
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Мы продолжаем рассказ о предстоящем традиционном декабрьском «русском» аукционе Piguet – Hôtel des Ventes Genève. Некоторые лоты наверняка привлекут внимание коллекционеров редких изделий.
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Здоровье
Средиземноморская диета против деменции?НГ, Женева
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Швейцарские и итальянские ученые доказали наличие корреляции между микрофлорой кишечника и появлением в мозге амилоидных бляшек, предшественников болезни Альцгеймера. При этом правильный режим питания мог бы снизить риск развития деменции на 20%.
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Политика
Хорошие новости для швейцарских абонентовЛейла Бабаева, Берн
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1 января 2021 года вступит в силу новая редакция Закона о телекоммуникациях (LTC). Что изменится в жизни абонентов мобильных операторов?
Надежда Скардино: «Мне сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие»Знаменитая биатлонистка рассказала Нашей Газете о том, как складывается ее жизнь в Швейцарии, о спортивных достижениях и о политическом кризисе, который разразился в Беларуси, ставшей для нее вторым домом.
Covid-19: распространение эпидемии замедляется?Эксперты Конфедерации считают, что эпидемиологическая ситуация в стране движется в направлении стабилизации, однако количество инфекций и госпитализаций по-прежнему остается слишком высоким.
Новая уголовная норма Швейцарии для борьбы с гомофобиейЮридический консультант Нашей Газеты Сергей Лакутин разъясняет практические последствия добавления одной фразы в Уголовный кодекс страны.
Covid-19: «вторая волна» мер поддержки экономикиФедеральный совет принял решение внести в парламент поправки к закону «О Covid-19» для их срочного рассмотрения во время зимней сессии. Нововведения должны позволить компаниям более эффективно реагировать на развитие пандемии.
Цюрих – самый дорогой город мираВ рейтинге самых дорогих городов мира, опубликованном журналом The Economist, Цюрих и Женева заняли соответственно первое и седьмое места. Как пандемия Covid-19 влияет на цены и чего ждать в будущем?
Надежда Скардино: «Мне сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие»Знаменитая биатлонистка рассказала Нашей Газете о том, как складывается ее жизнь в Швейцарии, о спортивных достижениях и о политическом кризисе, который разразился в Беларуси, ставшей для нее вторым домом.