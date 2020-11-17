Главное на сегодня.
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Наши люди
Надежда Скардино: «Мне сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие»НГ, Женева
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Знаменитая биатлонистка рассказала Нашей Газете о том, как складывается ее жизнь в Швейцарии, о спортивных достижениях и о политическом кризисе, который разразился в Беларуси, ставшей для нее вторым домом.
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Образование и наука
Превратится ли Solar Impulse 2 в военный дрон?Лейла Бабаева, Лозанна
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Наша Газета рассказывала о швейцарском самолете на солнечных батареях Solar Impulse 2, на котором его создатели совершили кругосветное путешествие. Летательный аппарат был продан американской компании Skydweller, связанной с оборонной промышленностью.
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Культура
Швейцарские романтикиНадежда Сикорская, Цюрих
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Новая выставка в Кунстхаусе Цюриха воздает должное вкладу страны в развитие романтического направления в мировой живописи.
Covid-19: будут ли новые ограничения?В среду состоялось еженедельное заседание Федерального совета, после которого министр здравоохранения Ален Берсе провел пресс-конференцию и проинформировал о новых решениях правительства. Кто первым получит вакцину? Будет ли она обязательной? Стоит ли ждать ужесточения мер? О развитии ситуации читайте в нашем обзоре.
Covid-19: распространение эпидемии замедляется?Эксперты Конфедерации считают, что эпидемиологическая ситуация в стране движется в направлении стабилизации, однако количество инфекций и госпитализаций по-прежнему остается слишком высоким.
Covid-19 и запасы на черный деньШвейцарии нечего бояться с точки зрения перерывов в поставках продовольствия во время коронакризиса. Однако, если транспортная система выйдет из строя из-за перекрытых дорог или по другим причинам, то небольшие населенные пункты могут быстро оказаться без поставок – максимум на несколько дней. В связи с этим власти рекомендуют делать домашние запасы продуктов питания примерно на неделю.
Решающий бой швейцарских антимилитаристовРеферендум 29 ноября этого года станет важным испытанием для организации «Группа за Швейцарию без армии» (GSsA/GSoA). Антимилитаристы узнают, каково их реальное влияние на умы граждан, так как им предстоит выразить свое мнение об инициативе «За запрет финансирования производителей оружия», которую GSsA/GSoA запустила совместно с молодежным отделением Партии зеленых.
Маски, каски, лыжиНужно ли будет носить маску на лыжных трассах? Какую маску выбрать? Подобные вопросы волнуют многих любителей катания на лыжах в преддверии зимнего сезона.
Надежда Скардино: «Мне сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие»Знаменитая биатлонистка рассказала Нашей Газете о том, как складывается ее жизнь в Швейцарии, о спортивных достижениях и о политическом кризисе, который разразился в Беларуси, ставшей для нее вторым домом.