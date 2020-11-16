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вторник, 17 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Исламистская угроза в Швейцарии

Надежда Сикорская, Женева

Недавние трагические события в соседних странах заставляют задуматься о том, насколько защищена сама Швейцарская Конфедерации, до сих пор остававшаяся оазисом спокойствия.

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Экономика

О вреде нелегального табака

Лейла Бабаева, Женева

Всемирный банк оценивает объем мирового рынка нелегальных табачных изделий в 50 млрд долларов, а в скором времени эта цифра может резко вырасти из-за экономических последствий пандемии Covid-19, отмечается в аналитическом отчете «Надвигающийся шторм» компании Japan Tobacco International (JTI), штаб-квартира которой находится в Женеве.

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Швейцарский стиль

Маски, каски, лыжи

НГ, Женева

Нужно ли будет носить маску на лыжных трассах? Какую маску выбрать? Подобные вопросы волнуют многих любителей катания на лыжах в преддверии зимнего сезона.

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