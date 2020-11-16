Главное на сегодня.
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Политика
Исламистская угроза в ШвейцарииНадежда Сикорская, Женева
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Недавние трагические события в соседних странах заставляют задуматься о том, насколько защищена сама Швейцарская Конфедерации, до сих пор остававшаяся оазисом спокойствия.
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Экономика
О вреде нелегального табакаЛейла Бабаева, Женева
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Всемирный банк оценивает объем мирового рынка нелегальных табачных изделий в 50 млрд долларов, а в скором времени эта цифра может резко вырасти из-за экономических последствий пандемии Covid-19, отмечается в аналитическом отчете «Надвигающийся шторм» компании Japan Tobacco International (JTI), штаб-квартира которой находится в Женеве.
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Швейцарский стиль
Маски, каски, лыжиНГ, Женева
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Нужно ли будет носить маску на лыжных трассах? Какую маску выбрать? Подобные вопросы волнуют многих любителей катания на лыжах в преддверии зимнего сезона.
Covid-19: будут ли новые ограничения?В среду состоялось еженедельное заседание Федерального совета, после которого министр здравоохранения Ален Берсе провел пресс-конференцию и проинформировал о новых решениях правительства. Кто первым получит вакцину? Будет ли она обязательной? Стоит ли ждать ужесточения мер? О развитии ситуации читайте в нашем обзоре.
Covid-19 и запасы на черный деньШвейцарии нечего бояться с точки зрения перерывов в поставках продовольствия во время коронакризиса. Однако, если транспортная система выйдет из строя из-за перекрытых дорог или по другим причинам, то небольшие населенные пункты могут быстро оказаться без поставок – максимум на несколько дней. В связи с этим власти рекомендуют делать домашние запасы продуктов питания примерно на неделю.
Covid-19: распространение эпидемии замедляется?Эксперты Конфедерации считают, что эпидемиологическая ситуация в стране движется в направлении стабилизации, однако количество инфекций и госпитализаций по-прежнему остается слишком высоким.
Решающий бой швейцарских антимилитаристовРеферендум 29 ноября этого года станет важным испытанием для организации «Группа за Швейцарию без армии» (GSsA/GSoA). Антимилитаристы узнают, каково их реальное влияние на умы граждан, так как им предстоит выразить свое мнение об инициативе «За запрет финансирования производителей оружия», которую GSsA/GSoA запустила совместно с молодежным отделением Партии зеленых.
Ответственные швейцарские компанииНа всенародном голосовании, которое пройдет 29 ноября этого года, жителям Конфедерации предстоит выразить свое мнение об инициативе «Ответственные компании». Почему оппоненты говорят, что ее авторы исходили из гуманных соображений, но предлагают не лучшее решение?
Новая уголовная норма Швейцарии для борьбы с гомофобиейЮридический консультант Нашей Газеты Сергей Лакутин разъясняет практические последствия добавления одной фразы в Уголовный кодекс страны.