Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: будут ли новые ограничения?НГ, Берн
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В среду состоялось еженедельное заседание Федерального совета, после которого министр здравоохранения Ален Берсе провел пресс-конференцию и проинформировал о новых решениях правительства. Кто первым получит вакцину? Будет ли она обязательной? Стоит ли ждать ужесточения мер? О развитии ситуации читайте в нашем обзоре.
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Образование и наука
Covid-19: диагноз по кашлюЛейла Бабаева, Лозанна
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Ученые разных стран разрабатывают программное обеспечение, которое может по звучанию кашля определить людей, инфицированных SARS-CoV-2. Швейцарские исследователи далеко продвинулись в этой области.
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Политика
Ответственность правительства Швейцарии в деле о шпионажеЛейла Бабаева, Берн
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Наша Газета рассказывала о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В недавно опубликованном отчете подчеркивается несовершенство управления и надзора, которые осуществляет Федеральный совет.
Романдия – один из самых затронутых Covid-19 регионов ЕвропыПо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кантоны Женева, Вале, Фрибург и Юра относятся к европейским регионам с самой высокой частотой новых случаев Covid-19. Однако, по оценкам швейцарских экспертов в области здравоохранения, эпидемобстановка в стране сейчас не такая пессимистичная, какой она была всего несколько дней назад, хотя показатели все еще остаются критичными.
Секс-скандал на телерадиокомпании RTS31 октября газета le Temps опубликовала журналистское расследование, связанное со случаями сексуальных домогательств на RTS. По свидетельствам пострадавших, в течение долгих лет недостойно вели себя три сотрудника телерадиокомпании, в их числе – самый популярный ее ведущий Дариус Рошбен, в начале сентября перешедший на французский телеканал LCI.
Covid-19: наметилась стабилизация ситуацииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), количество случаев и госпитализаций несколько снизилось по сравнению с прошлой неделей, но смертность продолжает расти.
Ответственные швейцарские компанииНа всенародном голосовании, которое пройдет 29 ноября этого года, жителям Конфедерации предстоит выразить свое мнение об инициативе «Ответственные компании». Почему оппоненты говорят, что ее авторы исходили из гуманных соображений, но предлагают не лучшее решение?
Covid-19: будут ли новые ограничения?В среду состоялось еженедельное заседание Федерального совета, после которого министр здравоохранения Ален Берсе провел пресс-конференцию и проинформировал о новых решениях правительства. Кто первым получит вакцину? Будет ли она обязательной? Стоит ли ждать ужесточения мер? О развитии ситуации читайте в нашем обзоре.
Решающий бой швейцарских антимилитаристовРеферендум 29 ноября этого года станет важным испытанием для организации «Группа за Швейцарию без армии» (GSsA/GSoA). Антимилитаристы узнают, каково их реальное влияние на умы граждан, так как им предстоит выразить свое мнение об инициативе «За запрет финансирования производителей оружия», которую GSsA/GSoA запустила совместно с молодежным отделением Партии зеленых.