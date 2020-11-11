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Политика
Ответственные швейцарские компанииЛейла Бабаева, Берн
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На всенародном голосовании, которое пройдет 29 ноября этого года, жителям Конфедерации предстоит выразить свое мнение об инициативе «Ответственные компании». Почему оппоненты говорят, что ее авторы исходили из гуманных соображений, но предлагают не лучшее решение?
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Здоровье
Covid-19: наметилась стабилизация ситуацииНГ, Берн
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По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), количество случаев и госпитализаций несколько снизилось по сравнению с прошлой неделей, но смертность продолжает расти.
Covid-19: текущая ситуация и решения Федерального советаНовый рекорд заражений, продление срока выплаты пособий в связи с потерей заработка, меры поддержки для конкретных отраслей, помощь армии – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
Романдия – один из самых затронутых Covid-19 регионов ЕвропыПо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кантоны Женева, Вале, Фрибург и Юра относятся к европейским регионам с самой высокой частотой новых случаев Covid-19. Однако, по оценкам швейцарских экспертов в области здравоохранения, эпидемобстановка в стране сейчас не такая пессимистичная, какой она была всего несколько дней назад, хотя показатели все еще остаются критичными.
Секс-скандал на телерадиокомпании RTS31 октября газета le Temps опубликовала журналистское расследование, связанное со случаями сексуальных домогательств на RTS. По свидетельствам пострадавших, в течение долгих лет недостойно вели себя три сотрудника телерадиокомпании, в их числе – самый популярный ее ведущий Дариус Рошбен, в начале сентября перешедший на французский телеканал LCI.
Решающий бой швейцарских антимилитаристовРеферендум 29 ноября этого года станет важным испытанием для организации «Группа за Швейцарию без армии» (GSsA/GSoA). Антимилитаристы узнают, каково их реальное влияние на умы граждан, так как им предстоит выразить свое мнение об инициативе «За запрет финансирования производителей оружия», которую GSsA/GSoA запустила совместно с молодежным отделением Партии зеленых.
Covid-19: наметилась стабилизация ситуацииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), количество случаев и госпитализаций несколько снизилось по сравнению с прошлой неделей, но смертность продолжает расти.
Ответственные швейцарские компанииНа всенародном голосовании, которое пройдет 29 ноября этого года, жителям Конфедерации предстоит выразить свое мнение об инициативе «Ответственные компании». Почему оппоненты говорят, что ее авторы исходили из гуманных соображений, но предлагают не лучшее решение?