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среда, 11 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Ответственные швейцарские компании

Лейла Бабаева, Берн

На всенародном голосовании, которое пройдет 29 ноября этого года, жителям Конфедерации предстоит выразить свое мнение об инициативе «Ответственные компании». Почему оппоненты говорят, что ее авторы исходили из гуманных соображений, но предлагают не лучшее решение?

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Здоровье

Covid-19: наметилась стабилизация ситуации

НГ, Берн

По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), количество случаев и госпитализаций несколько снизилось по сравнению с прошлой неделей, но смертность продолжает расти.

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Covid-19: наметилась стабилизация ситуации

 По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), количество случаев и госпитализаций несколько снизилось по сравнению с прошлой неделей, но смертность продолжает расти.

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Ответственные швейцарские компании

 На всенародном голосовании, которое пройдет 29 ноября этого года, жителям Конфедерации предстоит выразить свое мнение об инициативе «Ответственные компании». Почему оппоненты говорят, что ее авторы исходили из гуманных соображений, но предлагают не лучшее решение?

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