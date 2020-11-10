Главное на сегодня.
Covid-19: текущая ситуация и решения Федерального советаНовый рекорд заражений, продление срока выплаты пособий в связи с потерей заработка, меры поддержки для конкретных отраслей, помощь армии – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.
Романдия – один из самых затронутых Covid-19 регионов ЕвропыПо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кантоны Женева, Вале, Фрибург и Юра относятся к европейским регионам с самой высокой частотой новых случаев Covid-19. Однако, по оценкам швейцарских экспертов в области здравоохранения, эпидемобстановка в стране сейчас не такая пессимистичная, какой она была всего несколько дней назад, хотя показатели все еще остаются критичными.
Дичь в тарелках швейцарцевСреди гастрономических пристрастий швейцарцев особое место занимают блюда из дичи. Осенью, в сезон охоты, повара Конфедерации используют всю свою изобретательность, составляя меню, способные удивить опытных гурманов.
Как устроиться на работу в госучреждение Швейцарии?Сегодня мы расскажем, какие специалисты нужны Конфедерации, как подать заявление, обязательно ли иметь швейцарское гражданство, боятся ли госслужащие потерять работу и т.д.
Швейцарские связи венского террористаПо делу о теракте в Вене были задержаны двое молодых людей из Винтертура. Расследование будет вести прокуратура Конфедерации (MPC/BA), которая намерена прояснить, что связывало швейцарцев с террористом.