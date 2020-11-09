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понедельник, 9 ноября 2020 года   

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Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»

 На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.

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