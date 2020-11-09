Главное на сегодня.
Covid-19: текущая ситуация и решения Федерального советаНовый рекорд заражений, продление срока выплаты пособий в связи с потерей заработка, меры поддержки для конкретных отраслей, помощь армии – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: 93 летальных исхода за 72 часаПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 2 ноября, за три дня в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 21 926 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 497 госпитализаций. Кроме того, власти сообщили о 93 скончавшихся – неделей ранее их было 37.
Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.
Дичь в тарелках швейцарцевСреди гастрономических пристрастий швейцарцев особое место занимают блюда из дичи. Осенью, в сезон охоты, повара Конфедерации используют всю свою изобретательность, составляя меню, способные удивить опытных гурманов.
Как устроиться на работу в госучреждение Швейцарии?Сегодня мы расскажем, какие специалисты нужны Конфедерации, как подать заявление, обязательно ли иметь швейцарское гражданство, боятся ли госслужащие потерять работу и т.д.
Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.