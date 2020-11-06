Главное на сегодня.
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Культура
Рембрандт в БазелеНГ, Базель
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В Базельском художественном музее проходит выставка «Восток Рембрандта», посвященная пересечению культур Запада и Востока в работах голландских художников Золотого века.
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Швейцарский стиль
«Mосковское небо» пойдет с молотка в ЖеневеНадежда Сикорская, Женева
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Один из лотов, выставленных на продажу на традиционном декабрьском «русском» аукционе Piguet – Hôtel des Ventes Genève, наверняка привлечет внимание коллекционеров редких часов.
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Уголок гурмана
Дичь в тарелках швейцарцевЛейла Бабаева, Крисье-Бе-Шампери
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Среди гастрономических пристрастий швейцарцев особое место занимают блюда из дичи. Осенью, в сезон охоты, повара Конфедерации используют всю свою изобретательность, составляя меню, способные удивить опытных гурманов.
Covid-19: 93 летальных исхода за 72 часаПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 2 ноября, за три дня в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 21 926 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 497 госпитализаций. Кроме того, власти сообщили о 93 скончавшихся – неделей ранее их было 37.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Covid-19: текущая ситуация и решения Федерального советаНовый рекорд заражений, продление срока выплаты пособий в связи с потерей заработка, меры поддержки для конкретных отраслей, помощь армии – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Рембрандт в БазелеВ Базельском художественном музее проходит выставка «Восток Рембрандта», посвященная пересечению культур Запада и Востока в работах голландских художников Золотого века.