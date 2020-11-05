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четверг, 5 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: текущая ситуация и решения Федерального совета

НГ, Берн

Новый рекорд заражений, продление срока выплаты пособий в связи с потерей заработка, меры поддержки для конкретных отраслей, помощь армии – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.

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Политика

Пьер Моде предстанет перед судом

Лейла Бабаева, Женева

Кроме пандемии, у многих из нас есть и другие проблемы, например, у женевского политика Пьера Моде, дело которого Наша Газета подробно освещала. История получила продолжение: стало известно, что обвиняемый будет отвечать в суде.

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Швейцарский стиль

В оперу в кроссовках

Надежда Сикорская, Женева

Стремясь привлечь молодежную аудиторию, Большой театр Женевы пошел на создание популярной в ее среде фирменной обуви.

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