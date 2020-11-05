Политика

Лейла Бабаева, Женева

Кроме пандемии, у многих из нас есть и другие проблемы, например, у женевского политика Пьера Моде, дело которого Наша Газета подробно освещала. История получила продолжение: стало известно, что обвиняемый будет отвечать в суде.