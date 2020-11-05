Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: текущая ситуация и решения Федерального советаНГ, Берн
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Новый рекорд заражений, продление срока выплаты пособий в связи с потерей заработка, меры поддержки для конкретных отраслей, помощь армии – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Швейцарии.
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Политика
Пьер Моде предстанет перед судомЛейла Бабаева, Женева
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Кроме пандемии, у многих из нас есть и другие проблемы, например, у женевского политика Пьера Моде, дело которого Наша Газета подробно освещала. История получила продолжение: стало известно, что обвиняемый будет отвечать в суде.
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Швейцарский стиль
В оперу в кроссовкахНадежда Сикорская, Женева
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Стремясь привлечь молодежную аудиторию, Большой театр Женевы пошел на создание популярной в ее среде фирменной обуви.
Covid-19: правила и возможные штрафыВиды наказаний за несоблюдение санитарных мер в скором времени могут быть согласованы на национальном уровне.
Covid-19: 93 летальных исхода за 72 часаПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 2 ноября, за три дня в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 21 926 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 497 госпитализаций. Кроме того, власти сообщили о 93 скончавшихся – неделей ранее их было 37.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Как устроиться на работу в госучреждение Швейцарии?Сегодня мы расскажем, какие специалисты нужны Конфедерации, как подать заявление, обязательно ли иметь швейцарское гражданство, боятся ли госслужащие потерять работу и т.д.
Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.