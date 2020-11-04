Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»НГ, Берн
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На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.
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Наши люди
Доминик де Рива: Калининград, разбитое зеркало ЕвропыНадежда Сикорская, Берн-Берлин-Калиниград
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Несмотря на ужесточение ограничительных мер, книжные магазины в Швейцарии остаются открытыми – спасибо правительству за это! Завтра на их прилавки поступит новый подарок от издательства Éditions Noir sur Blanc – «Калиниград. Маленькая европейская Россия», фотоальбом и урок истории под одной обложкой.
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Образование и наука
Швейцарский дрон-«ястреб»Лейла Бабаева, Лозанна
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Ученые Лозаннской федеральной политехнический школы (EPFL) создали дрон, летающий подобно ястребу-тетеревятнику. Устройство снабжено хвостом и крыльями с оперением и потому отличается повышенной маневренностью.
Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мерВ последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.
Covid-19: правила и возможные штрафыВиды наказаний за несоблюдение санитарных мер в скором времени могут быть согласованы на национальном уровне.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Covid-19: 93 летальных исхода за 72 часаПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 2 ноября, за три дня в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 21 926 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 497 госпитализаций. Кроме того, власти сообщили о 93 скончавшихся – неделей ранее их было 37.
Как устроиться на работу в госучреждение Швейцарии?Сегодня мы расскажем, какие специалисты нужны Конфедерации, как подать заявление, обязательно ли иметь швейцарское гражданство, боятся ли госслужащие потерять работу и т.д.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.