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среда, 4 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: «Отделения интенсивной терапии могут достигнуть предела через пять дней»

НГ, Берн

На состоявшемся во вторник брифинге глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) Виржини Массере заявила, что резерв мест в палатах интенсивной терапии составляет 27%.

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Наши люди

Доминик де Рива: Калининград, разбитое зеркало Европы

Надежда Сикорская, Берн-Берлин-Калиниград

Несмотря на ужесточение ограничительных мер, книжные магазины в Швейцарии остаются открытыми – спасибо правительству за это! Завтра на их прилавки поступит новый подарок от издательства Éditions Noir sur Blanc – «Калиниград. Маленькая европейская Россия», фотоальбом и урок истории под одной обложкой.

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Образование и наука

Швейцарский дрон-«ястреб»

Лейла Бабаева, Лозанна

Ученые Лозаннской федеральной политехнический школы (EPFL) создали дрон, летающий подобно ястребу-тетеревятнику. Устройство снабжено хвостом и крыльями с оперением и потому отличается повышенной маневренностью.

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