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вторник, 3 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: 93 летальных исхода за 72 часа

НГ, Женева

По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 2 ноября, за три дня в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 21 926 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 497 госпитализаций. Кроме того, власти сообщили о 93 скончавшихся – неделей ранее их было 37.

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Политика

Как устроиться на работу в госучреждение Швейцарии?

Лейла Бабаева, Берн

Сегодня мы расскажем, какие специалисты нужны Конфедерации, как подать заявление, обязательно ли иметь швейцарское гражданство, боятся ли госслужащие потерять работу и т.д.

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Швейцарский стиль

Часы как душа и статус запястья

Надежда Сикорская, Женева

В предстоящие выходные в Женеве пройдет один из самых интересных аукционов этого года с точки зрения любителей высокого часового искусства. Принять участие в онлайн торгах можно уже сегодня.

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