Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: 93 летальных исхода за 72 часаНГ, Женева
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По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 2 ноября, за три дня в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 21 926 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 497 госпитализаций. Кроме того, власти сообщили о 93 скончавшихся – неделей ранее их было 37.
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Политика
Как устроиться на работу в госучреждение Швейцарии?Лейла Бабаева, Берн
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Сегодня мы расскажем, какие специалисты нужны Конфедерации, как подать заявление, обязательно ли иметь швейцарское гражданство, боятся ли госслужащие потерять работу и т.д.
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Швейцарский стиль
Часы как душа и статус запястьяНадежда Сикорская, Женева
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В предстоящие выходные в Женеве пройдет один из самых интересных аукционов этого года с точки зрения любителей высокого часового искусства. Принять участие в онлайн торгах можно уже сегодня.
Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мерВ последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.
Covid-19: правила и возможные штрафыВиды наказаний за несоблюдение санитарных мер в скором времени могут быть согласованы на национальном уровне.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Зеленые сокровища Швейцарии14% территории Швейцарии занимают природные парки.
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
Когда недовольны все…В ситуации, которую никто из нас не может действенно поменять, как не вспомнить совет мудрого Карлсона – спокойствие, только спокойствие!