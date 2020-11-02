Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Когда недовольны все…Надежда Сикорская, Женева
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В ситуации, которую никто из нас не может действенно поменять, как не вспомнить совет мудрого Карлсона – спокойствие, только спокойствие!
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Здоровье
Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»НГ, Берн
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Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.
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Политика
МККК и Нагорно-карабахский конфликт: развитие ситуацииПресс-служба МККК и Наша Газета, Женева
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Мы продолжаем информировать вас о деятельности старейшей международной гуманитарной организации в регионе, к которому сейчас приковано внимание многих наших читателей. Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие при передаче тел участников боевых действий, погибших во время недавней эскалации нагорно-карабахского конфликта.
Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мерВ последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.
Covid-19: правила и возможные штрафыВиды наказаний за несоблюдение санитарных мер в скором времени могут быть согласованы на национальном уровне.
Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франковСостоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.
Зеленые сокровища Швейцарии14% территории Швейцарии занимают природные парки.
Когда недовольны все…В ситуации, которую никто из нас не может действенно поменять, как не вспомнить совет мудрого Карлсона – спокойствие, только спокойствие!
Covid-19: правила и возможные штрафыВиды наказаний за несоблюдение санитарных мер в скором времени могут быть согласованы на национальном уровне.