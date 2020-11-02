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понедельник, 2 ноября 2020 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Когда недовольны все…

Надежда Сикорская, Женева

В ситуации, которую никто из нас не может действенно поменять, как не вспомнить совет мудрого Карлсона – спокойствие, только спокойствие!

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Здоровье

Covid-19: «К сожалению, наши прогнозы сбылись»

НГ, Берн

Руководитель научной рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в ходе состоявшегося в пятницу брифинга, что больницы могут быть переполнены в ближайшие недели, если рост заражений не остановится.

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Политика

МККК и Нагорно-карабахский конфликт: развитие ситуации

Пресс-служба МККК и Наша Газета, Женева

Мы продолжаем информировать вас о деятельности старейшей международной гуманитарной организации в регионе, к которому сейчас приковано внимание многих наших читателей. Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие при передаче тел участников боевых действий, погибших во время недавней эскалации нагорно-карабахского конфликта. 

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