Политика МККК и Нагорно-карабахский конфликт: развитие ситуации Пресс-служба МККК и Наша Газета, Женева Мы продолжаем информировать вас о деятельности старейшей международной гуманитарной организации в регионе, к которому сейчас приковано внимание многих наших читателей. Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие при передаче тел участников боевых действий, погибших во время недавней эскалации нагорно-карабахского конфликта. подробнее