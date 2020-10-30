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пятница, 30 октября 2020 года   

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Считаете ли вы, что правительство Швейцарии должным образом подготовилось ко второй волне пандемии?

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