Шопен, Берг, Гершвин и Хренников – такую программу с акцентом на музыку 20 века собирался предложить женевским меломанам один из самых востребованных музыкантов современности в своем сольном концерте 8 ноября. Мы так его ждали! Увы, после вчерашнего объявления швейцарского правительства концерт был отменен. Но мы все равно расскажем вам о нем, искренне надеясь, что это лишь отложенная партия!