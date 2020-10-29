Главное на сегодня.
Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мерВ последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.
Covid-19: сведите к минимуму социальные контактыС таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.
Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франковСостоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.
Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мерВ последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.
Дигитализация и зарплаты айтишников в ШвейцарииСлучается, что, оканчивая школу, парни и девушки не знают, какую профессию выбрать. Если раньше родители советовали детям поступать «на врача» или «на юриста», то сегодня те, кто хоть немного следят за тенденциями на рынке труда, уверенно скажут: «изучай информационные технологии».
Кисин ХХ векаШопен, Берг, Гершвин и Хренников – такую программу с акцентом на музыку 20 века собирался предложить женевским меломанам один из самых востребованных музыкантов современности в своем сольном концерте 8 ноября. Мы так его ждали! Увы, после вчерашнего объявления швейцарского правительства концерт был отменен. Но мы все равно расскажем вам о нем, искренне надеясь, что это лишь отложенная партия!