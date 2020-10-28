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четверг, 29 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мер

НГ, Берн

В последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.

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Экономика

Дигитализация и зарплаты айтишников в Швейцарии

Лейла Бабаева, Женева-Цюрих-Лозанна

Случается, что, оканчивая школу, парни и девушки не знают, какую профессию выбрать. Если раньше родители советовали детям поступать «на врача» или «на юриста», то сегодня те, кто хоть немного следят за тенденциями на рынке труда, уверенно скажут: «изучай информационные технологии».

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Культура

Кисин ХХ века

Надежда Сикорская, Женева

Шопен, Берг, Гершвин и Хренников – такую программу с акцентом на музыку 20 века собирался предложить женевским меломанам один из самых востребованных музыкантов современности в своем сольном концерте 8 ноября. Мы так его ждали! Увы, после вчерашнего объявления швейцарского правительства концерт был отменен. Но мы все равно расскажем вам о нем, искренне надеясь, что это лишь отложенная партия!

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