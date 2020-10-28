Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мерНГ, Берн
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В последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.
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Экономика
Дигитализация и зарплаты айтишников в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Цюрих-Лозанна
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Случается, что, оканчивая школу, парни и девушки не знают, какую профессию выбрать. Если раньше родители советовали детям поступать «на врача» или «на юриста», то сегодня те, кто хоть немного следят за тенденциями на рынке труда, уверенно скажут: «изучай информационные технологии».
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Культура
Кисин ХХ векаНадежда Сикорская, Женева
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Шопен, Берг, Гершвин и Хренников – такую программу с акцентом на музыку 20 века собирался предложить женевским меломанам один из самых востребованных музыкантов современности в своем сольном концерте 8 ноября. Мы так его ждали! Увы, после вчерашнего объявления швейцарского правительства концерт был отменен. Но мы все равно расскажем вам о нем, искренне надеясь, что это лишь отложенная партия!
Covid-19: сведите к минимуму социальные контактыС таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.
Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мерВ последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.
Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франковСостоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.
Швейцарцы в долгах, как в шелкахЗадолженность швейцарцев составляет более 130% ВВП Конфедерации и уже в этом году может превысить 140% из-за пандемии, отмечают эксперты аналитического центра Avenir Suisse.
Covid-19: очередное ужесточение противоэпидемических мерВ последнее время в Швейцарии резко возросло число заражений новым коронавирусом и связанных с этим госпитализаций. Чтобы остановить распространение инфекции и избежать перегрузки отделений интенсивной терапии, Федеральный совет принял меры, направленные на сокращение количества межличностных контактов.
Тюрьма есть тюрьма. Даже в ШвейцарииУсловия отбывания наказания в швейцарских тюрьмах обсуждали доктора и юристы из Междисциплинарного центра по вопросам медицины, этики и швейцарского права при Цюрихском университете, где недавно прошел коллоквиум под названием «Смерть в тюрьме».