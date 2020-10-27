Главное на сегодня.
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Наши люди
Мария Мотылева – вышивальщица воспоминанийЗаррина Салимова, Берн
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В ноябре гостьей бернской арт-резиденции Residency.ch станет российская художница Мария Мотылева, которая занимается текстильными экспериментами и в своем творчестве по-новому интерпретирует вековые традиции вышивки.
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Образование и наука
Будущее «гостеприимного» сектора обеспеченоНадежда Сикорская, Монтре
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Две солидные группы, Swiss Education Group и Kempinski Hotels, решили объединить усилия в деле подготовки кадров.
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Экономика
Швейцарцы в долгах, как в шелкахЛейла Бабаева, Берн-Цюрих
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Задолженность швейцарцев составляет более 130% ВВП Конфедерации и уже в этом году может превысить 140% из-за пандемии, отмечают эксперты аналитического центра Avenir Suisse.
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
Covid-19: сведите к минимуму социальные контактыС таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.
7500 франков каждому швейцарцуНесколько жителей кантона Санкт-Галлен запустили инициативу, согласно которой Национальный банк Швейцарии (BNS) должен выплатить каждому гражданину Конфедерации 7500 франков. О том, зачем это нужно, читайте в нашей статье.
Франсуа-Поль Журн поощряет молодые талантыНесмотря на санитарный кризис, знаменитый женевский часовщик вручил свою традиционную премию.
Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франковСостоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.
Тюрьма есть тюрьма. Даже в ШвейцарииУсловия отбывания наказания в швейцарских тюрьмах обсуждали доктора и юристы из Междисциплинарного центра по вопросам медицины, этики и швейцарского права при Цюрихском университете, где недавно прошел коллоквиум под названием «Смерть в тюрьме».