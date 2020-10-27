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среда, 28 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Мария Мотылева – вышивальщица воспоминаний

Заррина Салимова, Берн

В ноябре гостьей бернской арт-резиденции Residency.ch станет российская художница Мария Мотылева, которая занимается текстильными экспериментами и в своем творчестве по-новому интерпретирует вековые традиции вышивки.

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Образование и наука

Будущее «гостеприимного» сектора обеспечено

Надежда Сикорская, Монтре

Две солидные группы, Swiss Education Group и Kempinski Hotels, решили объединить усилия в деле подготовки кадров.

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Экономика

Швейцарцы в долгах, как в шелках

Лейла Бабаева, Берн-Цюрих

Задолженность швейцарцев составляет более 130% ВВП Конфедерации и уже в этом году может превысить 140% из-за пандемии, отмечают эксперты аналитического центра Avenir Suisse.

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