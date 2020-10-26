Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 26 октября 2020 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 84.49
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: вторая волна пришла в Швейцарию

 По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.

Всего просмотров: 2,634

Правила стиля для Zoom

 Что надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?

Всего просмотров: 1,848

7500 франков каждому швейцарцу

 Несколько жителей кантона Санкт-Галлен запустили инициативу, согласно которой Национальный банк Швейцарии (BNS) должен выплатить каждому гражданину Конфедерации 7500 франков. О том, зачем это нужно, читайте в нашей статье.

Всего просмотров: 1,570
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: вторая волна пришла в Швейцарию

 По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.

Всего просмотров: 2,634

Уловки страховых компаний Швейцарии

 Страховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.

Всего просмотров: 691

Covid-19: сведите к минимуму социальные контакты

 С таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.

Всего просмотров: 1,558
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top