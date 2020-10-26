Главное на сегодня.
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
Правила стиля для ZoomЧто надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?
7500 франков каждому швейцарцуНесколько жителей кантона Санкт-Галлен запустили инициативу, согласно которой Национальный банк Швейцарии (BNS) должен выплатить каждому гражданину Конфедерации 7500 франков. О том, зачем это нужно, читайте в нашей статье.
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
Уловки страховых компаний ШвейцарииСтраховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.
Covid-19: сведите к минимуму социальные контактыС таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.