Экономика

Лейла Бабаева, Берн-Цюрих-Лозанна

Страховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.