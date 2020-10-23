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пятница, 23 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Дистанционная работа и кибербезопасность

Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Цуг

При работе из дома киберриски намного выше, чем в офисе. Чего следует опасаться, какие меры нужно принять и как компании могут защитить сотрудников?

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Экономика

Уловки страховых компаний Швейцарии

Лейла Бабаева, Берн-Цюрих-Лозанна

Страховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.

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Культура

Страх, любовь и ненависть во время пандемии

Заррина Салимова, Берн

Социальное дистанцирование, частичная занятость, обязательные маски, страх утраты, волна солидарности и взаимопомощи: в Бернском художественном музее проходит выставка, посвященная противоречивым чувствам, которые мы испытываем во время пандемии.

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