Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Дистанционная работа и кибербезопасностьЛейла Бабаева, Женева-Лозанна-Цуг
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При работе из дома киберриски намного выше, чем в офисе. Чего следует опасаться, какие меры нужно принять и как компании могут защитить сотрудников?
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Экономика
Уловки страховых компаний ШвейцарииЛейла Бабаева, Берн-Цюрих-Лозанна
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Страховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.
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Культура
Страх, любовь и ненависть во время пандемииЗаррина Салимова, Берн
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Социальное дистанцирование, частичная занятость, обязательные маски, страх утраты, волна солидарности и взаимопомощи: в Бернском художественном музее проходит выставка, посвященная противоречивым чувствам, которые мы испытываем во время пандемии.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся в воскресенье внеочередном заседании Федеральный совет принял ряд мер по противодействию резкому росту заболеваемости новым коронавирусом по всей стране. Новые правила вступают в силу 19 октября.
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
Правила стиля для ZoomЧто надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
Швейцарские парламентарии встретились со Светланой ТихановскойВ рамках официального визита в страны Балтии председательница Национального совета Изабель Море провела встречу с лидером белорусской оппозиции.
Уловки страховых компаний ШвейцарииСтраховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.