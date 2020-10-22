Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюЗаррина Салимова, Берн
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По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
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Политика
7500 франков каждому швейцарцуЛейла Бабаева, Санкт-Галлен-Берн
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Несколько жителей кантона Санкт-Галлен запустили инициативу, согласно которой Национальный банк Швейцарии (BNS) должен выплатить каждому гражданину Конфедерации 7500 франков. О том, зачем это нужно, читайте в нашей статье.
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Здоровье
«Зеркало души» и современная офтальмологияНадежда Сикорская, Лозанна
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Swiss Visio открывает два новых центра, предназначенных исключительно для рефракционной хирургии - Swiss Visio Beau-Rivage в Лозанне и и Swiss Visio Lindberg в Цюрихе. В лозаннском мы уже побывали.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся в воскресенье внеочередном заседании Федеральный совет принял ряд мер по противодействию резкому росту заболеваемости новым коронавирусом по всей стране. Новые правила вступают в силу 19 октября.
Правила стиля для ZoomЧто надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?
Covid-19: соблюдайте правила гигиеныС таким призывом представители Федерального совета обратились к населению в ходе состоявшегося в четверг брифинга.
Перспективы будущих швейцарских пенсионеровНасколько надежна пенсионная система Конфедерации? С какого возраста следует думать о том, как обеспечить себе спокойную старость? В каком положении могут оказаться самозанятые граждане? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.
«Зеркало души» и современная офтальмологияSwiss Visio открывает два новых центра, предназначенных исключительно для рефракционной хирургии - Swiss Visio Beau-Rivage в Лозанне и и Swiss Visio Lindberg в Цюрихе. В лозаннском мы уже побывали.
Швейцарские парламентарии встретились со Светланой ТихановскойВ рамках официального визита в страны Балтии председательница Национального совета Изабель Море провела встречу с лидером белорусской оппозиции.