Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 22 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: вторая волна пришла в Швейцарию

Заррина Салимова, Берн

По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.

подробнее

Политика

7500 франков каждому швейцарцу

Лейла Бабаева, Санкт-Галлен-Берн

Несколько жителей кантона Санкт-Галлен запустили инициативу, согласно которой Национальный банк Швейцарии (BNS) должен выплатить каждому гражданину Конфедерации 7500 франков. О том, зачем это нужно, читайте в нашей статье.

подробнее
Здоровье

«Зеркало души» и современная офтальмология

Надежда Сикорская, Лозанна

Swiss Visio открывает два новых центра, предназначенных исключительно для рефракционной хирургии - Swiss Visio Beau-Rivage в Лозанне и и Swiss Visio Lindberg в Цюрихе. В лозаннском мы уже побывали.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 85.17
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: новые ограничения в Швейцарии

 На состоявшемся в воскресенье внеочередном заседании Федеральный совет принял ряд мер по противодействию резкому росту заболеваемости новым коронавирусом по всей стране. Новые правила вступают в силу 19 октября.

Всего просмотров: 2,459

Правила стиля для Zoom

 Что надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?

Всего просмотров: 1,611

Covid-19: соблюдайте правила гигиены

 С таким призывом представители Федерального совета обратились к населению в ходе состоявшегося в четверг брифинга.

Всего просмотров: 1,496
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Перспективы будущих швейцарских пенсионеров

 Насколько надежна пенсионная система Конфедерации? С какого возраста следует думать о том, как обеспечить себе спокойную старость? В каком положении могут оказаться самозанятые граждане? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.

Всего просмотров: 944

«Зеркало души» и современная офтальмология

 Swiss Visio открывает два новых центра, предназначенных исключительно для рефракционной хирургии - Swiss Visio Beau-Rivage в Лозанне и и Swiss Visio Lindberg в Цюрихе. В лозаннском мы уже побывали.

Всего просмотров: 359

Швейцарские парламентарии встретились со Светланой Тихановской

 В рамках официального визита в страны Балтии председательница Национального совета Изабель Море провела встречу с лидером белорусской оппозиции.

Всего просмотров: 592
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top