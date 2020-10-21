Главное на сегодня.
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Политика
Швейцарские парламентарии встретились со Светланой ТихановскойЗаррина Салимова, Берн
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В рамках официального визита в страны Балтии председательница Национального совета Изабель Море провела встречу с лидером белорусской оппозиции.
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Экономика
Перспективы будущих швейцарских пенсионеровЛейла Бабаева, Женева-Берн-Тичино
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Насколько надежна пенсионная система Конфедерации? С какого возраста следует думать о том, как обеспечить себе спокойную старость? В каком положении могут оказаться самозанятые граждане? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.
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Уголок гурмана
Торт-великан и другие рекорды швейцарцевЛейла Бабаева, Цуг
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В январе в Цуге испекли торт с киршем диаметром более 4 метров и весом 241 кг, а недавно его официально признали самым большим в мире, включив в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня мы подробнее расскажем об этом кулинарном чуде и о других достижениях швейцарцев.
Защитные маски не защищают?Эксперты независимой швейцарской организации Testex протестировали 16 типов масок, которые продаются в Конфедерации. Выяснилось, что большая часть моделей не соответствуют действующим в стране нормам.
Covid-19: 2823 новых случая за суткиПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии зарегистрированы восемь новых летальных исходов и 57 госпитализаций. Доля положительных тестов составила 13,63%.
Covid-19: новые ограничения в ШвейцарииНа состоявшемся в воскресенье внеочередном заседании Федеральный совет принял ряд мер по противодействию резкому росту заболеваемости новым коронавирусом по всей стране. Новые правила вступают в силу 19 октября.
Правила стиля для ZoomЧто надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?
Достаточно ли лояльны швейцарцы с двойным гражданством?Во избежание «конфликтов интересов» депутат от Народной партии Швейцарии требует запретить обладателям двух паспортов занимать место в правительстве страны.
Перспективы будущих швейцарских пенсионеровНасколько надежна пенсионная система Конфедерации? С какого возраста следует думать о том, как обеспечить себе спокойную старость? В каком положении могут оказаться самозанятые граждане? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.