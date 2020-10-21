Уголок гурмана Торт-великан и другие рекорды швейцарцев Лейла Бабаева, Цуг В январе в Цуге испекли торт с киршем диаметром более 4 метров и весом 241 кг, а недавно его официально признали самым большим в мире, включив в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня мы подробнее расскажем об этом кулинарном чуде и о других достижениях швейцарцев. подробнее