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среда, 21 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

Швейцарские парламентарии встретились со Светланой Тихановской

Заррина Салимова, Берн

В рамках официального визита в страны Балтии председательница Национального совета Изабель Море провела встречу с лидером белорусской оппозиции.

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Экономика

Перспективы будущих швейцарских пенсионеров

Лейла Бабаева, Женева-Берн-Тичино

Насколько надежна пенсионная система Конфедерации? С какого возраста следует думать о том, как обеспечить себе спокойную старость? В каком положении могут оказаться самозанятые граждане? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.

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Уголок гурмана

Торт-великан и другие рекорды швейцарцев

Лейла Бабаева, Цуг

В январе в Цуге испекли торт с киршем диаметром более 4 метров и весом 241 кг, а недавно его официально признали самым большим в мире, включив в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня мы подробнее расскажем об этом кулинарном чуде и о других достижениях швейцарцев.

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