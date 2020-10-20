Главное на сегодня.
|
Швейцарский стиль
Правила стиля для ZoomЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Что надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?
|
Культура
О масках. Не защитных!Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Женевский Фонд Мартина Бодмера и Ассоциация Вернера Струба впервые представляют экспозицию, посвященную исключительно театру.
|
Экономика
В Швейцарии доказали сексизм алгоритмовЛейла Бабаева, Женева-Берлин-Бостон
подробнее
По результатам недавно проведенного эксперимента, алгоритмы Facebook и Google подвергают пользователей дискриминации при показе вакансий.
Защитные маски не защищают?Эксперты независимой швейцарской организации Testex протестировали 16 типов масок, которые продаются в Конфедерации. Выяснилось, что большая часть моделей не соответствуют действующим в стране нормам.
Хроника Covid-19 в ШвейцарииАктуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: 2823 новых случая за суткиПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии зарегистрированы восемь новых летальных исходов и 57 госпитализаций. Доля положительных тестов составила 13,63%.
Хроника Covid-19 в ШвейцарииАктуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Счастье во время пандемииНа фоне санитарного кризиса изменились привычки людей, их отношение к работе, общению и развлечениям. Как в такой ситуации сохранять внутреннее спокойствие или вообще чувствовать себя счастливым?
Достаточно ли лояльны швейцарцы с двойным гражданством?Во избежание «конфликтов интересов» депутат от Народной партии Швейцарии требует запретить обладателям двух паспортов занимать место в правительстве страны.