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вторник, 20 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

Правила стиля для Zoom

Заррина Салимова, Берн

Что надеть, откуда выйти в сеть, куда направить свет – на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо выглядеть во время встреч по видеосвязи?

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Культура

О масках. Не защитных!

Надежда Сикорская, Женева

Женевский Фонд Мартина Бодмера и Ассоциация Вернера Струба впервые представляют экспозицию, посвященную исключительно театру.

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Экономика

В Швейцарии доказали сексизм алгоритмов

Лейла Бабаева, Женева-Берлин-Бостон

По результатам недавно проведенного эксперимента, алгоритмы Facebook и Google подвергают пользователей дискриминации при показе вакансий.

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