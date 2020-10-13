Главное на сегодня.
Covid-19: более 1000 новых случаев два дня подрядКоличество ежедневно регистрируемых инфекций в Швейцарии продолжает увеличиваться: в среду и четверг власти впервые с начала апреля зафиксировали более тысячи инфекций за сутки.
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
Covid-19: остановить рост числа зараженийВ ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.
Самый романтический музей ЖеневыМузей керамики и стекла с романтическим названием «Ариана» уединенно расположился на лужайке одноименного парка в самом близком соседстве с Европейской штаб-квартирой ООН.
Covid-19: остановить рост числа зараженийВ ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.