Во вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.