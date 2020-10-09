Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: более 1000 новых случаев два дня подрядЗаррина Салимова, Берн
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Количество ежедневно регистрируемых инфекций в Швейцарии продолжает увеличиваться: в среду и четверг власти впервые с начала апреля зафиксировали более тысячи инфекций за сутки.
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Культура
Время Чапского. Часть 2: Писатель. Земля, где не поют птицыНадежда Сикорская, Lausanne - Лозанна
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Мы продолжаем рассказ о творчестве польского художника и писателя Юзефа Чапского, жизнь которого оказалась связана с Россией. Сейчас речь пойдет о его книге «На бесчеловечной земле», вышедшей на французском языке в лозаннском издательстве Noir sur Blanc.
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Жизнь в Швейцарии
Прогулки в исторической части швейцарских городовЛейла Бабаева, Санкт-Галлен-Женева-Цуг
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Путешествие по городам Конфедерации – это перемещение не только в пространстве, но и во времени. Старые здания помнят события многовековой давности: шутки горожан, шаги солдат, неторопливые беседы знатных дам и многое другое. Дав волю воображению, можно услышать их отголоски…
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
Диалог о свободе между Светланой Алексиевич и российской интеллигенциейПочетный профессор Женевского университета Жорж Нива комментирует события в Беларуси и реакцию на них в России. Написанный им текст предназначался для швейцарской аудитории, но мы думаем, что он будет интересен и нашим читателям.
Обыски и задержания в кантоне ФрибургОдна женщина и трое мужчин были задержаны в пятницу во время антитеррористической операции в кантоне Фрибург, сообщает прокуратура Конфедерации (MPC).
Covid-19: швейцарские школьники на карантинеИз-за пандемии Covid-19 сотни швейцарских учеников периодически должны соблюдать карантин. Как такие случаи квалифицируют кантональные власти и какие меры принимаются, чтобы ученики не отстали от учебной программы?
У швейцарских преподавателей украли зарплатыКиберпреступников привлекают не только деньги, хранящиеся на банковских счетах. Немалые суммы можно получить, присвоив зарплату сотрудников швейцарских университетов, тем более что механизмы защиты вузов от хакерских атак зачастую недостаточно развиты.
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.