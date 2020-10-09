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пятница, 9 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: более 1000 новых случаев два дня подряд

Заррина Салимова, Берн

Количество ежедневно регистрируемых инфекций в Швейцарии продолжает увеличиваться: в среду и четверг власти впервые с начала апреля зафиксировали более тысячи инфекций за сутки.

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Культура

Время Чапского. Часть 2: Писатель. Земля, где не поют птицы

Надежда Сикорская, Lausanne - Лозанна

Мы продолжаем рассказ о творчестве польского художника и писателя Юзефа Чапского, жизнь которого оказалась связана с Россией. Сейчас речь пойдет о его книге «На бесчеловечной земле», вышедшей на французском языке в лозаннском издательстве Noir sur Blanc.

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Жизнь в Швейцарии

Прогулки в исторической части швейцарских городов

Лейла Бабаева, Санкт-Галлен-Женева-Цуг

Путешествие по городам Конфедерации – это перемещение не только в пространстве, но и во времени. Старые здания помнят события многовековой давности: шутки горожан, шаги солдат, неторопливые беседы знатных дам и многое другое. Дав волю воображению, можно услышать их отголоски…

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