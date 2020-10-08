Главное на сегодня.
Covid-19: «деликатная фаза»Динамика развития эпидемии за неделю, рекомендации Минздрава для детей до 12 лет, первый тест-центр в Вале – о главных новостях по коронавирусу в Швейцарии вы узнаете из нашего обзора.
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
Диалог о свободе между Светланой Алексиевич и российской интеллигенциейПочетный профессор Женевского университета Жорж Нива комментирует события в Беларуси и реакцию на них в России. Написанный им текст предназначался для швейцарской аудитории, но мы думаем, что он будет интересен и нашим читателям.
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
Covid-19: швейцарские школьники на карантинеИз-за пандемии Covid-19 сотни швейцарских учеников периодически должны соблюдать карантин. Как такие случаи квалифицируют кантональные власти и какие меры принимаются, чтобы ученики не отстали от учебной программы?
У швейцарских преподавателей украли зарплатыКиберпреступников привлекают не только деньги, хранящиеся на банковских счетах. Немалые суммы можно получить, присвоив зарплату сотрудников швейцарских университетов, тем более что механизмы защиты вузов от хакерских атак зачастую недостаточно развиты.