Главное на сегодня.
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Экономика
Кризис? Какой кризис?Заррина Салимова, Берн
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Согласно совместному докладу банка UBS и консалтинговой компании PwC, в июле 2020 года совокупное состояние ультрабогатых жителей планеты достигло 10 200 млрд долларов, что превышает предыдущий рекорд в размере 8 900 млрд, поставленный в конце 2017 года.
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Образование и наука
Covid-19: швейцарские школьники на карантинеЛейла Бабаева, Женева-Невшатель-Базель
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Из-за пандемии Covid-19 сотни швейцарских учеников периодически должны соблюдать карантин. Как такие случаи квалифицируют кантональные власти и какие меры принимаются, чтобы ученики не отстали от учебной программы?
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Жизнь в Швейцарии
У швейцарских преподавателей украли зарплатыЛейла Бабаева, Базель-Цюрих
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Киберпреступников привлекают не только деньги, хранящиеся на банковских счетах. Немалые суммы можно получить, присвоив зарплату сотрудников швейцарских университетов, тем более что механизмы защиты вузов от хакерских атак зачастую недостаточно развиты.
Covid-19: «деликатная фаза»Динамика развития эпидемии за неделю, рекомендации Минздрава для детей до 12 лет, первый тест-центр в Вале – о главных новостях по коронавирусу в Швейцарии вы узнаете из нашего обзора.
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
Диалог о свободе между Светланой Алексиевич и российской интеллигенциейПочетный профессор Женевского университета Жорж Нива комментирует события в Беларуси и реакцию на них в России. Написанный им текст предназначался для швейцарской аудитории, но мы думаем, что он будет интересен и нашим читателям.
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаВо вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
Обыски и задержания в кантоне ФрибургОдна женщина и трое мужчин были задержаны в пятницу во время антитеррористической операции в кантоне Фрибург, сообщает прокуратура Конфедерации (MPC).
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.