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среда, 7 октября 2020 года   

Уважаемые читатели!

Мы живем в неспокойное время. А разве бывает время спокойное? И речь не только о коронавирусе.

Редакция Нашей Газеты гордится тем, что среди наших читателей есть представители всех без исключения бывших союзных республик, мы считаем это одним из главных своих достижений. С самого начала существования нашего издания мы взяли за правило не соревноваться с национальными СМИ в разных странах, но, когда события того требуют, рассказывать о происходящем на местах сквозь швейцарскую призму. Что и делаем сегодня, с мыслью о читателях в Азербайджане, Армении, Беларуси...

 
Здоровье

Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» закона

Заррина Салимова, Берн

Во вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.

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Жизнь в Швейцарии

"Чернобыльские" кабаны в Швейцарии

Лейла Бабаева, Кур-Беллинцона

Содержание радионуклидов в мясе диких кабанов кантона Граубюнден в 50% случаев превышает допустимый уровень. Эксперты отмечают, что это связано с аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), случившейся в 1986 году.

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Культура

Триумф - религиозного - минимализма

Надежда Сикорская, Женева

Женевские меломаны дождались «Мессии» и провели два вечера подряд в его компании благодаря Генделю, Моцарту и Большому театру Женевы.

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