Уважаемые читатели!
Мы живем в неспокойное время. А разве бывает время спокойное? И речь не только о коронавирусе.
Редакция Нашей Газеты гордится тем, что среди наших читателей есть представители всех без исключения бывших союзных республик, мы считаем это одним из главных своих достижений. С самого начала существования нашего издания мы взяли за правило не соревноваться с национальными СМИ в разных странах, но, когда события того требуют, рассказывать о происходящем на местах сквозь швейцарскую призму. Что и делаем сегодня, с мыслью о читателях в Азербайджане, Армении, Беларуси...
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Здоровье
Covid-19: первая вакцина и референдум против «коронавирусного» законаЗаррина Салимова, Берн
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Во вторник швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной.
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Жизнь в Швейцарии
"Чернобыльские" кабаны в ШвейцарииЛейла Бабаева, Кур-Беллинцона
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Содержание радионуклидов в мясе диких кабанов кантона Граубюнден в 50% случаев превышает допустимый уровень. Эксперты отмечают, что это связано с аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), случившейся в 1986 году.
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Культура
Триумф - религиозного - минимализмаНадежда Сикорская, Женева
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Женевские меломаны дождались «Мессии» и провели два вечера подряд в его компании благодаря Генделю, Моцарту и Большому театру Женевы.
Covid-19: «деликатная фаза»Динамика развития эпидемии за неделю, рекомендации Минздрава для детей до 12 лет, первый тест-центр в Вале – о главных новостях по коронавирусу в Швейцарии вы узнаете из нашего обзора.
Пережившие коронавирус требуют «народную вакцину»Представители 37 стран поставили свои подписи под открытым письмом, обращенным к лидерам фармацевтической индустрии, требуя, чтобы лекарство от новой болезни было доступным для всех и бесплатным.
Футболка раздораЭтот предмет гардероба может как служить благим целям, так и стать яблоком раздора, что на днях и случилось с «футболками позора», которые заставляют надевать школьниц в некоторых швейцарских учебных заведениях.
Обыски и задержания в кантоне ФрибургОдна женщина и трое мужчин были задержаны в пятницу во время антитеррористической операции в кантоне Фрибург, сообщает прокуратура Конфедерации (MPC).
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
Приток капитала в швейцарские банкиШвейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.