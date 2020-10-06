Уважаемые читатели!

Мы живем в неспокойное время. А разве бывает время спокойное? И речь не только о коронавирусе.

Редакция Нашей Газеты гордится тем, что среди наших читателей есть представители всех без исключения бывших союзных республик, мы считаем это одним из главных своих достижений. С самого начала существования нашего издания мы взяли за правило не соревноваться с национальными СМИ в разных странах, но, когда события того требуют, рассказывать о происходящем на местах сквозь швейцарскую призму. Что и делаем сегодня, с мыслью о читателях в Азербайджане, Армении, Беларуси...