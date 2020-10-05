Главное на сегодня.
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Политика
МККК и Нагорно-карабахский конфликтПресс-служба МККК, Надежда Сикорская, Женева-Ереван
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Le siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se trouve à Genève, mais ses collaborateurs se trouvent partout où il y a des conflits. De plus en plus souvent ils explosent dans les territoires de notre ex-pays commun. Nasha Gazeta a réussi de joindre la représentante de CICR au Haut-Karabakh.
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Культура
Швейцария-Беларусь: взгляд со стороныЗаррина Салимова, Берн
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Художник и преподаватель Бернской школы искусств (HKB) Валериан Мали инициировал и организовал в Берне неделю солидарности с белорусскими деятелями культуры.
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Культура
Время Чапского. Часть первая – ХудожникНадежда Сикорская, Монрише
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В течение этой недели мы дважды будет рассказывать вам о Юзефе Чапском, человеке уникальной судьбы, гуманисте, художнике, писателе, свидетеле эпохи. Если это имя ничего вам не говорит, то мы рады, что именно от нас вы его узнаете.
Covid-19: «деликатная фаза»Динамика развития эпидемии за неделю, рекомендации Минздрава для детей до 12 лет, первый тест-центр в Вале – о главных новостях по коронавирусу в Швейцарии вы узнаете из нашего обзора.
Приток капитала в швейцарские банкиШвейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.
Пережившие коронавирус требуют «народную вакцину»Представители 37 стран поставили свои подписи под открытым письмом, обращенным к лидерам фармацевтической индустрии, требуя, чтобы лекарство от новой болезни было доступным для всех и бесплатным.
Обыски и задержания в кантоне ФрибургОдна женщина и трое мужчин были задержаны в пятницу во время антитеррористической операции в кантоне Фрибург, сообщает прокуратура Конфедерации (MPC).
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
Приток капитала в швейцарские банкиШвейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.