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вторник, 6 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Политика

МККК и Нагорно-карабахский конфликт

Пресс-служба МККК, Надежда Сикорская, Женева-Ереван

Le siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se trouve à Genève, mais ses collaborateurs se trouvent partout où il y a des conflits. De plus en plus souvent ils explosent dans les territoires de notre ex-pays commun. Nasha Gazeta a réussi de joindre la représentante de CICR au Haut-Karabakh.

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Культура

Швейцария-Беларусь: взгляд со стороны

Заррина Салимова, Берн

Художник и преподаватель Бернской школы искусств (HKB) Валериан Мали инициировал и организовал в Берне неделю солидарности с белорусскими деятелями культуры.

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Культура

Время Чапского. Часть первая – Художник

Надежда Сикорская, Монрише

В течение этой недели мы дважды будет рассказывать вам о Юзефе Чапском, человеке уникальной судьбы, гуманисте, художнике, писателе, свидетеле эпохи. Если это имя ничего вам не говорит, то мы рады, что именно от нас вы его узнаете.

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