Культура Время Чапского. Часть первая – Художник Надежда Сикорская, Монрише В течение этой недели мы дважды будет рассказывать вам о Юзефе Чапском, человеке уникальной судьбы, гуманисте, художнике, писателе, свидетеле эпохи. Если это имя ничего вам не говорит, то мы рады, что именно от нас вы его узнаете. подробнее