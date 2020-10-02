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пятница, 2 октября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: «деликатная фаза»

Заррина Салимова, Берн

Динамика развития эпидемии за неделю, рекомендации Минздрава для детей до 12 лет, первый тест-центр в Вале – о главных новостях по коронавирусу в Швейцарии вы узнаете из нашего обзора.

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Культура

«Француз», или Оборотная сторона оттепели

Надежда Сикорская, Женева

Фильм российского режиссера Андрея Смирнова, показанный на-днях в Женевском университете, понятен людям разных национальностей и разных поколений, ведь он – о человеческих отношениях и судьбах, для которых политика служит только фоном.

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Политика

Защита данных в Швейцарии оставляет желать лучшего

Лейла Бабаева, Берн

25 сентября парламент Конфедерации проголосовал за новую редакцию Закона о защите данных (LPD), который действует с 1992 года. Изменения касаются в основном обязанности предприятий обеспечить больше прозрачности в сфере управления данными клиентов, но уже вызвали критические замечания экспертов.

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