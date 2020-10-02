Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: «деликатная фаза»Заррина Салимова, Берн
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Динамика развития эпидемии за неделю, рекомендации Минздрава для детей до 12 лет, первый тест-центр в Вале – о главных новостях по коронавирусу в Швейцарии вы узнаете из нашего обзора.
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Культура
«Француз», или Оборотная сторона оттепелиНадежда Сикорская, Женева
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Фильм российского режиссера Андрея Смирнова, показанный на-днях в Женевском университете, понятен людям разных национальностей и разных поколений, ведь он – о человеческих отношениях и судьбах, для которых политика служит только фоном.
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Политика
Защита данных в Швейцарии оставляет желать лучшегоЛейла Бабаева, Берн
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25 сентября парламент Конфедерации проголосовал за новую редакцию Закона о защите данных (LPD), который действует с 1992 года. Изменения касаются в основном обязанности предприятий обеспечить больше прозрачности в сфере управления данными клиентов, но уже вызвали критические замечания экспертов.
Три «нет», два «да»27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
Основные решения швейцарского парламентаВ пятницу завершилась осенняя парламентская сессия. В ходе финального голосования Федеральная ассамблея одобрила 22 законопроекта.
Приток капитала в швейцарские банкиШвейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
В Швейцарии климат разбушевалсяВ Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года.