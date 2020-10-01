Главное на сегодня.
Три «нет», два «да»27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.
Covid-19: медленный, но устойчивый рост числа новых случаевСогласно еженедельному отчету об эпидемиологической ситуации, в течение 38-й календарной недели в Швейцарии и Лихтенштейне были подтверждены в лаборатории 2905 новых инфекций по сравнению с 2853 случаями на предыдущей неделе. 69% всех заражений пришлось на кантоны Берн, Женева, Цюрих и Во.
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
Приток капитала в швейцарские банкиШвейцария остается «гаванью стабильности» даже во время санитарного кризиса: по данным RTS, в первом полугодии 2020 года чистый приток капитала в восьми крупнейших банках Конфедерации превысил 80 млрд франков.
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
В Швейцарии климат разбушевалсяВ Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года.