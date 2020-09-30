Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 30 сентября 2020 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 86.28

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
"Француз" | "Le Français"
среда, 30 сентября 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Три «нет», два «да»

 27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.

Всего просмотров: 2,214

Бесплатные развлечения в Швейцарии

 Где в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…

Всего просмотров: 1,709

«Треники» или швейцарский паспорт?

 Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.

Всего просмотров: 1,665
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Женева, скоро необитаемый город?

 Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.

Всего просмотров: 1,216

В Швейцарии климат разбушевался

 В Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года.

Всего просмотров: 521

Основные решения швейцарского парламента

 В пятницу завершилась осенняя парламентская сессия. В ходе финального голосования Федеральная ассамблея одобрила 22 законопроекта.

Всего просмотров: 1,060
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top