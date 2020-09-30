Главное на сегодня.
Три «нет», два «да»27 сентября в Швейцарии прошел очередной референдум, на котором население решило несколько важных вопросов. Список интересный: инициатива Народной партии Швейцарии (UDC) «за умеренную иммиграцию», закон об охоте, налоговые вычеты на детей, отпуск для отцов и покупка боевых самолетов.
Бесплатные развлечения в ШвейцарииГде в Конфедерации отдохнуть всей семьей и набраться приятных впечатлений, не потратив ни сантима? Сегодня мы об этом расскажем…
«Треники» или швейцарский паспорт?Коммуна Бубендорф (кантон Базель-сельский) отказывается натурализовать косовара, потому что он часто носит … спортивные брюки.
Женева, скоро необитаемый город?Экономические последствия пандемии коронавируса многочисленны и разнообразны, но нельзя не заметить, что степень их сильно варьируется от одного региона к другому. Приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в Женеве, месте прописки редакции Нашей Газеты.
В Швейцарии климат разбушевалсяВ Швейцарии не успела наступить осень, как ее опередила – временно – зима. На прошлой неделе курорт Кран-Монтана (кантон Вале) стал рекордсменом: здесь выпало 25 см снега, что стало максимальным значением за период наблюдений с 1931 года.
Основные решения швейцарского парламентаВ пятницу завершилась осенняя парламентская сессия. В ходе финального голосования Федеральная ассамблея одобрила 22 законопроекта.